40 країн братимуть участь у саміті "Кримської платформи", - Кулеба
У платформі з деокупації Криму візьмуть участь 40 країн
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу,
"Міжнародна підтримка "Кримської платформи" зростає, ми досягли круглої цифри, у нас є 40 підтверджень участі у саміті", - сказав він.
"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива, яка передбачає міжнародний механізм для сприяння деокупації півострова.
- Президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит у Київ до Дня Незалежності України та візьме участь у "Кримській платформі"
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