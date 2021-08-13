40 країн братимуть участь у саміті "Кримської платформи", - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу,



"Міжнародна підтримка "Кримської платформи" зростає, ми досягли круглої цифри, у нас є 40 підтверджень участі у саміті", - сказав він.



"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива, яка передбачає міжнародний механізм для сприяння деокупації півострова.

Президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит у Київ до Дня Незалежності України та візьме участь у "Кримській платформі"

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