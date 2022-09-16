Про це повідомили в telegram-каналі МВС України.

"Організував діяльність 26-річний мешканець області та залучив до неї спільників, зокрема й громадянина іншої країни. Зловмисники використовували гаражне приміщення як "перевалочну" базу", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що там вони збирали охочих перетнути кордон та проводили попередній інструктаж, після чого один із виконавців перевозив чоловіків повз офіційні пункти пропуску на територію Республіки Молдова. За надані послуги члени злочинної групи отримували 4500 доларів США з однієї людини.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили злочинну схему переміщення осіб через державний кордон. Організатора та двох його спільників затримали вчора, 15 вересня, під час спроби перевезти чотирьох "клієнтів" через державний кордон.

16 вересня стало відомо, що на Львівщині під виглядом переправлення вантажів для ЗСУ вивозили ухилянтів за кордон.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb