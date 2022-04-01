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Головна війна з Росією $4,8 млн ексміністра з оточення Януковича передали на потреби оборони України, - Венедіктова

$4,8 млн ексміністра з оточення Януковича передали на потреби оборони України, - Венедіктова

1 квітня, 2022 п'ятниця
19:55
війна з Росією Ірина Венедіктова

$4,8 млн, які належали міністру часів президента-втікача Віктора Януковича були стягнені на користь Міністерства оборони

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

"Стягнули на користь Міністерства оборони України $4,8 млн. Вони належали міністрові часів президента-утікача. Вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я", ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятись від загарбника", - написала вона.

Венедіктова додала, що через процесуальні та інші юридичні механізми продовжується поповнення матеріальних ресурсів сил оборони України.

За інформацією УП, йдеться про Едуарда Ставицького, який займав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

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кошти
Віктор Янукович
Едуард Ставицький
Межигір'я
Офіс генерального прокурора
Ірина Венедіктова
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