48% українців підтримують вступ України до НАТО, - опитування

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного на замовлення Еспресо.TV.



Якби референдум стосовно вступу України до ЄС відбувся найближчим часом, у ньому взяли б участь 69% опитаних. За вступ проголосували б 56% усіх опитаних (або 78% учасників референдуму), проти - відповідно 26% і 18%.



У референдумі щодо вступу України до НАТО взяли б участь 67% опитаних. 48% (або 70% учасників референдуму) проголосували б за вступ, проти - відповідно 33% і 24,5%.



За вступ до ЄС та НАТО частіше мають намір голосувати жителі Західного та Центрального регіонів порівняно з Півднем та Сходом. Так, за вступ до ЄС мають намір голосувати 79,5% жителів Заходу країни, 59,5% жителів Центрального регіону, 41% жителів Півдня і 35% жителів Сходу (проти - відповідно 10%, 20%, 36% і 46%).



Підтримати вступ до НАТО мають намір 77% жителів Заходу країни, 49% жителів Центрального регіону, 31,5% жителів Півдня і 30% жителів Сходу (проти - відповідно 9%, 28%, 50% і 54%).



Крім цього, частка тих, хто має намір голосувати за вступ до ЄС, зростає від 40% серед тих, кому 60 і більше років, до 73% серед тих, кому менше 30 років, а частка тих, хто має намір голосувати за вступ до НАТО - відповідно з 37% до 59%.



Соціологічна служба Центру Разумкова провела дослідження з 24 листопада по 1 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за резульатами опитування Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ), 54% українців підтримують членство України в НАТО, а 58% - вступ до ЄС.