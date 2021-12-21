54% українців підтримують членство України в НАТО, - опитування

Про це свідчать резульати опитування Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ).



"Навіть перед обличчям російської військової агресії українці продовжують підтримувати членство в НАТО та ЄС", - сказав Стівен Нікс, регіональний директор МРІ у Євразійському регіоні.



Він додав, що приєднання України до спільноти розвинених демократій допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз.



Щодо вступу України до міжнародного економічного союзу, 58% українців обрали б ЄС і лише 21% - Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном. А ось підтримка щодо вступу України до НАТО становить 54%.



Серед особистих викликів українців найбільше турбують економічні питання, які впливають на їхній добробут, зокрема інфляція та зростання тарифів, як зазначили 49% та 45% українців відповідно.



Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, у період з 6 по 15 листопада 2021 року, шляхом особистих інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Загальний обсяг вибірки становить 2400 жителів України віком 18 років і старше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році Україні потрібно чітко знати, коли вона стане членом Північноатлантичного альянсу.