Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно 5 фільмів, які варто подивитися, коли відчуваєте себе самотніми
Огляд

5 фільмів, які варто подивитися, коли відчуваєте себе самотніми

6 січня, 2024 субота
18:00
Кіно кіно, люди дивляться фільм

Самотність - явище, яке виникає в кожного з нас час від часу. Дослідження показало, що люди, які часто почуваються самотніми, уміють визначати емоції, не гірше за інших людей. Пропонуємо подивитись якісні фільми на цю тему й заповнити свій час самотності хорошим фільмом на вибір

Джой (2015) 

Країна: США 

Жанр: Фільми, Біографічні, Драми 

Фільм заснований на реальних подіях, які сталися з однією з найуспішніших підприємиць Америки. Джой розлучилася з чоловіком і тепер змушена сама виховувати двох дітей. Жінка майже не має сил, щоб хоч якось упорядкувати своє життя. У дитинстві вона з великим захопленням намагалася вдосконалити те, що вже кимось було придумано. Але зараз, зіткнувшись із суворою реальністю виживання у непривітному світі, вона не має часу на обмірковування нових винаходів. Джой потрібно якось вирішити фінансові проблеми...

Режисер: Девід О. Расселл 

У ролях: Роберт Де Ніро, Дайан Ледд, Елізабет Рем, Даша Поланко, Бредлі Купер, Ізабелла Росселліні, Дженніфер Лоуз, Дженніфер Лоу Едгар Рамірес

 

Вічне сяйво чистого розуму (2004)

Країна: США

Сюжет: Джоел Беріш виявляє, що його дівчина якимсь чином позбавилася від неприємних спогадів про їхнє знайомство. І теж хоче позбутися неприємних спогадів. Але коли доктор Майерзвяк підчищає і його пам'ять, виявляється, що минулі спогади, які спливли на поверхню, анітрохи не кращі...

Режисер: Мішель Гондрі

Актори: Джим Керрі, Кейт Вінслет, Джеррі Роберт Бірн, Елайджа Вуд, Томас Джей Райан, Марк Руффало, Джейн Адамс, Девід Крос, Кірстен Данст, Том Вілкінсон

 

Віднесені привидами / Сен та Чіхіро в полоні у духів (2001)

Жанр: Аніме / пригоди / сімейні / фентезі

Сюжет: Тихіро з мамою й татом переїжджає в новий будинок. Заблудившись по дорозі, вони опиняються в дивному пустельному місті, де на них чекає чудовий бенкет. Батьки дівчинки з жадібністю накидаються на їжу й перетворюються на свиней, ставши бранцями злої чаклунки Юбаби. Тепер, опинившись одна серед чарівних істот і загадкових бачень, Тихіро повинна придумати, як позбавити своїх батьків від чар підступної старої....

Режисер: Хаяо Міядзакі

Актори: Румі Хіірагі, Мію Іріно, Марі Нацукі, Такасі Наіто, Ясуко Савагуті, Тацуя Гасюїн, Рюносуке Каміки, Юмі Тамаї, Ё Оідзумі, Коба Хаясі

 

Самотній чоловік (2009)

Країна: США

 Жанр: Драма / Мелодрама 

Сюжет: Навколо професора середніх років Джоржа Фальконера киплять бурхливі події 60-х років минулого століття, а він зовсім не звертає уваги на значущість багатьох речей і намагається знайти власний сенс життя після смерті свого коханого Джима. Хлопець трагічно загинув в автокатастрофі, залишивши Джорджа страждати в гордій самоті.

Близька подруга Чарлі намагається допомогти Джорджу вийти з депресивного стану...

Режисер: Том Форд

Актори: Колін Ферт, Джуліанна Мур, Ніколас Гольт, Метью Ґуд, Джон Кортаджарена, Палетт Ламорі, Райан Сімпкінс, Джинніфер Ґудвін, Тедді Сірс, Пол Батлер, Аарон Сандерс

 

Короткий термін 12 (2014)

Жанр: Драми

Країна: США 

Сюжет: Героїня фільму Грейс працює вихователькою в школі-інтернаті. Рутинна робота з виховання "важких" дітей не приносить дівчині радісних емоцій у повсякденному житті. Залишити це місце роботи за власним бажанням Грейс не може. Інтернат більше нагадує в'язницю. Головне правило закладу – жорстка дисципліна. Грейс спілкується в соціальній мережі з однією з підопічних інтернату. Дівчинку-підлітка звуть Джейдан. Героїня намагається розібратися у внутрішньому світі Джейдан...

У головних ролях: Брі Ларсон, Джон Галлахер молодший, Кейтлін Девер, Рамі Малек, Лейкіт Стенфілд, Кевін Ернандес, Мелора Волтерс, Стефані Беатріс

Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
окупанти, орки
5 січня, 2024 п'ятниця
Синєгубов розповів, чи можливий повторний наступ окупантів на Харків
Віктор Ягун
5 січня, 2024 п'ятниця
"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації
Австрія
6 січня, 2024 субота
Через війну в Україні та енергетичну кризу в Австрії став банкрутом великий виробник опалювальної техніки
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.12
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 січня
18:07
OPINION
Валерій Пекар
Доведеться міняти систему або міняти прапор над столицею на чужий
18:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і відкриття другого фронту проти Росії, - Безсмертний
17:46
деокупаціїя Крим
У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня
17:42
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 126
17:41
Огляд
Еліна Світоліна
Світоліна ефектно повернулась на корт, Довбик найкращий в Ла Лізі та провал Коноплянки: головні новини спорту за тиждень
16:58
штучний інтелект
OpenAI планує запустити онлайн-магазин для кастомних версій ChatGPT
16:54
МЗС
Путін підписав указ про російське громадянство для викрадених з України дітей. У МЗС відреагували
16:37
Ексклюзив
Ігор Лапін
У першу чергу це відповідальність президента Зеленського як Верховного Головнокомандувача: офіцер ЗСУ Лапін про мобілізацію
16:20
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 з Данії затримуються на пів року, - ЗМІ
16:14
Оновлено
наслідки російського удару
Росіяни скинули дві авіабомби на селище Північне на Донеччині: є загибла і поранена
16:14
Молдова
У Молдові припинив роботу тимчасовий центр для приймання біженців з України
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Чому бізнес погіршив оцінки поточних результатів
15:41
енергетики
На Київщині та Одещині енергетики працюватимуть у посиленому режимі. Причина
15:25
ЗСУ
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини за добу знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"
15:20
Ексклюзив
Харків
На сьогодні у ворога немає сил наступати на Харків, - військовий оглядач Попович
15:10
Південна та Північна Корея
Другий день поспіль КНДР стріляє з артилерії в бік Південної Кореї
15:05
Alaska Airlines
Alaska Airlines призупинила польоти 65 літаків після того, як на одному з них випали запасні двері
14:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія атакує Європу до 2025 року, - Безсмертний
14:25
Оновлено
Марʼяна Безугла
У ВРУ зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки
14:17
Ексклюзив
Глен Грант
Нас цікавить велика риба: британський полковник Грант про удари по території РФ
14:01
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому в воюючій Україні гумор конфліктує з почуттям гумору
13:49
планета WASP-121 b
Астрономи з NASA знайшли погодну активність на планеті за 880 світлових років від Землі
13:46
Повітряні сили ЗСУ за 2023 рік знищили 3 800 повітряних цілей РФ
13:28
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує у Чорному морі 5 кораблів, ракетоносіїв немає
13:23
Ексклюзив
В конгресі США сформована коаліція постачання до України ракет дальністю від 300 до 800 км, - Безсмертний
13:20
Авдіївка
Окупанти постійно змінюють напрямки під час спроб оточити Авдіївку, - Тарнавський
13:15
Глініс Джонс
У віці 100 років померла британська акторка Глініс Джонс, яка відома за фільмом "Мері Поппінс"
13:11
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
В Суходольську окупанти облаштовують катівню для своїх військових, - голова Луганської ОВА Лисогор
12:58
В Україні провели унікальну операцію дитині – пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця
В Україні провели унікальну операцію дитині – пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця
12:39
Су-34
Розвідка Британії пояснила, як збиття трьох російських Су-34 вплинуло на операції РФ на лівому березі Дніпра
12:36
На фото: республіканець Вівек Рамасвамі виконав пісню Емінема
Кандидат у президенти США Рамасвамі заявив, що планує вивести країну з НАТО, - Politico
12:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Україна — Польща. Чорно-біла дипломатія не годиться
12:00
Ворог обстріляв Нікополь з артилерії: загинула людина
11:43
Володимир Зеленський
Зеленський закликав міжнародну спільноту передати Україні $300 млрд заморожених російських активів
11:03
Ексклюзив
кримський міст
Окупанти активно посилюють оборону Кримського мосту, - Гуменюк
10:59
ЗРК С-300 РФ
Росіяни зранку атакували Харківщину: ракети С-300 влучили між населеними пунктами
10:46
Ексклюзив
знищені окупанти
Ворог зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки, - очільник Купʼянської РВА Канашевич
10:45
Крістіан Олівер
Голлівудський актор Крістіан Олівер загинув у авіакатастрофі разом з двома дочками
10:40
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
"Очікується "бебі-бум": полярники показали пташенят пінгвінів, яких з кожним днем народжується все більше
10:09
Обстріл Херсонщини 6 січня
Війська РФ на Херсонщині зруйнували склад із гумдопомогою та модульні будинки, де жили переселенці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV