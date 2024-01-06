5 фільмів, які варто подивитися, коли відчуваєте себе самотніми
Самотність - явище, яке виникає в кожного з нас час від часу. Дослідження показало, що люди, які часто почуваються самотніми, уміють визначати емоції, не гірше за інших людей. Пропонуємо подивитись якісні фільми на цю тему й заповнити свій час самотності хорошим фільмом на вибір
Джой (2015)
Країна: США
Жанр: Фільми, Біографічні, Драми
Фільм заснований на реальних подіях, які сталися з однією з найуспішніших підприємиць Америки. Джой розлучилася з чоловіком і тепер змушена сама виховувати двох дітей. Жінка майже не має сил, щоб хоч якось упорядкувати своє життя. У дитинстві вона з великим захопленням намагалася вдосконалити те, що вже кимось було придумано. Але зараз, зіткнувшись із суворою реальністю виживання у непривітному світі, вона не має часу на обмірковування нових винаходів. Джой потрібно якось вирішити фінансові проблеми...
Режисер: Девід О. Расселл
У ролях: Роберт Де Ніро, Дайан Ледд, Елізабет Рем, Даша Поланко, Бредлі Купер, Ізабелла Росселліні, Дженніфер Лоуз, Дженніфер Лоу Едгар Рамірес
Вічне сяйво чистого розуму (2004)
Країна: США
Сюжет: Джоел Беріш виявляє, що його дівчина якимсь чином позбавилася від неприємних спогадів про їхнє знайомство. І теж хоче позбутися неприємних спогадів. Але коли доктор Майерзвяк підчищає і його пам'ять, виявляється, що минулі спогади, які спливли на поверхню, анітрохи не кращі...
Режисер: Мішель Гондрі
Актори: Джим Керрі, Кейт Вінслет, Джеррі Роберт Бірн, Елайджа Вуд, Томас Джей Райан, Марк Руффало, Джейн Адамс, Девід Крос, Кірстен Данст, Том Вілкінсон
Віднесені привидами / Сен та Чіхіро в полоні у духів (2001)
Жанр: Аніме / пригоди / сімейні / фентезі
Сюжет: Тихіро з мамою й татом переїжджає в новий будинок. Заблудившись по дорозі, вони опиняються в дивному пустельному місті, де на них чекає чудовий бенкет. Батьки дівчинки з жадібністю накидаються на їжу й перетворюються на свиней, ставши бранцями злої чаклунки Юбаби. Тепер, опинившись одна серед чарівних істот і загадкових бачень, Тихіро повинна придумати, як позбавити своїх батьків від чар підступної старої....
Режисер: Хаяо Міядзакі
Актори: Румі Хіірагі, Мію Іріно, Марі Нацукі, Такасі Наіто, Ясуко Савагуті, Тацуя Гасюїн, Рюносуке Каміки, Юмі Тамаї, Ё Оідзумі, Коба Хаясі
Самотній чоловік (2009)
Країна: США
Жанр: Драма / Мелодрама
Сюжет: Навколо професора середніх років Джоржа Фальконера киплять бурхливі події 60-х років минулого століття, а він зовсім не звертає уваги на значущість багатьох речей і намагається знайти власний сенс життя після смерті свого коханого Джима. Хлопець трагічно загинув в автокатастрофі, залишивши Джорджа страждати в гордій самоті.
Близька подруга Чарлі намагається допомогти Джорджу вийти з депресивного стану...
Режисер: Том Форд
Актори: Колін Ферт, Джуліанна Мур, Ніколас Гольт, Метью Ґуд, Джон Кортаджарена, Палетт Ламорі, Райан Сімпкінс, Джинніфер Ґудвін, Тедді Сірс, Пол Батлер, Аарон Сандерс
Короткий термін 12 (2014)
Жанр: Драми
Країна: США
Сюжет: Героїня фільму Грейс працює вихователькою в школі-інтернаті. Рутинна робота з виховання "важких" дітей не приносить дівчині радісних емоцій у повсякденному житті. Залишити це місце роботи за власним бажанням Грейс не може. Інтернат більше нагадує в'язницю. Головне правило закладу – жорстка дисципліна. Грейс спілкується в соціальній мережі з однією з підопічних інтернату. Дівчинку-підлітка звуть Джейдан. Героїня намагається розібратися у внутрішньому світі Джейдан...
У головних ролях: Брі Ларсон, Джон Галлахер молодший, Кейтлін Девер, Рамі Малек, Лейкіт Стенфілд, Кевін Ернандес, Мелора Волтерс, Стефані Беатріс
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