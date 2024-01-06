5 фільмів, які варто подивитися, коли відчуваєте себе самотніми

Джой (2015)

Країна: США

Жанр: Фільми, Біографічні, Драми

Фільм заснований на реальних подіях, які сталися з однією з найуспішніших підприємиць Америки. Джой розлучилася з чоловіком і тепер змушена сама виховувати двох дітей. Жінка майже не має сил, щоб хоч якось упорядкувати своє життя. У дитинстві вона з великим захопленням намагалася вдосконалити те, що вже кимось було придумано. Але зараз, зіткнувшись із суворою реальністю виживання у непривітному світі, вона не має часу на обмірковування нових винаходів. Джой потрібно якось вирішити фінансові проблеми...

Режисер: Девід О. Расселл

У ролях: Роберт Де Ніро, Дайан Ледд, Елізабет Рем, Даша Поланко, Бредлі Купер, Ізабелла Росселліні, Дженніфер Лоуз, Дженніфер Лоу Едгар Рамірес

Вічне сяйво чистого розуму (2004)

Країна: США

Сюжет: Джоел Беріш виявляє, що його дівчина якимсь чином позбавилася від неприємних спогадів про їхнє знайомство. І теж хоче позбутися неприємних спогадів. Але коли доктор Майерзвяк підчищає і його пам'ять, виявляється, що минулі спогади, які спливли на поверхню, анітрохи не кращі...

Режисер: Мішель Гондрі

Актори: Джим Керрі, Кейт Вінслет, Джеррі Роберт Бірн, Елайджа Вуд, Томас Джей Райан, Марк Руффало, Джейн Адамс, Девід Крос, Кірстен Данст, Том Вілкінсон

Віднесені привидами / Сен та Чіхіро в полоні у духів (2001)

Жанр: Аніме / пригоди / сімейні / фентезі

Сюжет: Тихіро з мамою й татом переїжджає в новий будинок. Заблудившись по дорозі, вони опиняються в дивному пустельному місті, де на них чекає чудовий бенкет. Батьки дівчинки з жадібністю накидаються на їжу й перетворюються на свиней, ставши бранцями злої чаклунки Юбаби. Тепер, опинившись одна серед чарівних істот і загадкових бачень, Тихіро повинна придумати, як позбавити своїх батьків від чар підступної старої....

Режисер: Хаяо Міядзакі

Актори: Румі Хіірагі, Мію Іріно, Марі Нацукі, Такасі Наіто, Ясуко Савагуті, Тацуя Гасюїн, Рюносуке Каміки, Юмі Тамаї, Ё Оідзумі, Коба Хаясі

Самотній чоловік (2009)

Країна: США

Жанр: Драма / Мелодрама

Сюжет: Навколо професора середніх років Джоржа Фальконера киплять бурхливі події 60-х років минулого століття, а він зовсім не звертає уваги на значущість багатьох речей і намагається знайти власний сенс життя після смерті свого коханого Джима. Хлопець трагічно загинув в автокатастрофі, залишивши Джорджа страждати в гордій самоті.

Близька подруга Чарлі намагається допомогти Джорджу вийти з депресивного стану...

Режисер: Том Форд

Актори: Колін Ферт, Джуліанна Мур, Ніколас Гольт, Метью Ґуд, Джон Кортаджарена, Палетт Ламорі, Райан Сімпкінс, Джинніфер Ґудвін, Тедді Сірс, Пол Батлер, Аарон Сандерс

Короткий термін 12 (2014)

Жанр: Драми

Країна: США

Сюжет: Героїня фільму Грейс працює вихователькою в школі-інтернаті. Рутинна робота з виховання "важких" дітей не приносить дівчині радісних емоцій у повсякденному житті. Залишити це місце роботи за власним бажанням Грейс не може. Інтернат більше нагадує в'язницю. Головне правило закладу – жорстка дисципліна. Грейс спілкується в соціальній мережі з однією з підопічних інтернату. Дівчинку-підлітка звуть Джейдан. Героїня намагається розібратися у внутрішньому світі Джейдан...

У головних ролях: Брі Ларсон, Джон Галлахер молодший, Кейтлін Девер, Рамі Малек, Лейкіт Стенфілд, Кевін Ернандес, Мелора Волтерс, Стефані Беатріс