5 листопада на фронті: з боку росіян - 8 обстрілів, з боку українців - поранений
Минулої доби, 5 листопада 2021 року, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це йдеться у фронтовому зведенні станом на 11:00 суботи, 6 листопада 2021 року, інформує Еспресо.TV.
Російські окупанти вели вогонь по українсокьих позиція поблизу:
Причепилівки, Катеринівки - з мінометів калібру 120 мм,
Болотного, Луганського - з мінометів калібру 82 мм,
Кримського - з мінометів калібру 82 мм та 120 мм,
Лебединського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї,
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Талаківки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї,
Золотого-4 - тут окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.
Як наголошує пресслужба Операції Об'єднаних сил, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - стверджують військові.
З початку доби, 6 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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