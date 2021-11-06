5 листопада на фронті: з боку росіян - 8 обстрілів, з боку українців - поранений

Про це йдеться у фронтовому зведенні станом на 11:00 суботи, 6 листопада 2021 року, інформує Еспресо.TV.



Російські окупанти вели вогонь по українсокьих позиція поблизу:



Причепилівки, Катеринівки - з мінометів калібру 120 мм,



Болотного, Луганського - з мінометів калібру 82 мм,



Кримського - з мінометів калібру 82 мм та 120 мм,



Лебединського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї,



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Талаківки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї,



Золотого-4 - тут окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.



Як наголошує пресслужба Операції Об'єднаних сил, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.



"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - стверджують військові.



З початку доби, 6 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.





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