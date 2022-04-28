5 потужних позицій: Петро Порошенко закликав євродепутатів з ЄНП до рішучих кроків для перемоги над Путіним

Більше міжнародної солідарності та політичної підтримки України. Більш руйнівні санкції проти Росії. Щодня – нові санкції, закликає Порошенко.

"Нам потрібне нафтове ембарго, а згодом і газове. Путін використовує гроші ЄС на енергоносії не для добробуту російських громадян, а для розробки нових ракет, щоб і далі вбивати та шантажувати Вільний світ", – наголосив Порошенко.

П’ятий президент нагадав, що неодноразово наголошував союзникам – Росія використовує газ як енергетичну зброю, щоб шантажувати країни ЄС і тиснути на них відмовитися від України. А тепер росія припинила поставки газу до Польщі та Болгарії і змушує уряди платити за газ російськими рублями.

"Нам також потрібна повна блокада російських кораблів і кораблів, які заходили в російські морські порти. Нам потрібні імпортні мита на російські товари на спеціальний рахунок, призначений для підтримки України. Торгівля з Росією має стати токсичною в усьому світі", – вважає Порошенко.

Україна також потребує нових оборонних та наступальних засобів захисту та звільнення українських територій від російських загарбників (затвердження законів про ленд-ліз).

Порошенко перерахував види озброєння, яких першочергово потребує Україна:

ППО та БПЛА (безпілотні літальні апарати);

артилерійські системи;

Танки та РСЗВ (реактивні системи залпового вогню);

Бойова авіація;

Протикорабельні ракети.

"Україна воює за весь світ, а отже, за допомогою вашої зброї нам треба не лише зрівнятися, а й обійти росіян на полі бою. Ми просимо вас використати свій політичний вплив і надихнути національні уряди прийняти "закон про лендліз". Чим більше Україна отримає зброї, тим швидше закінчиться війна і Путін вийде з України, і більше не буде загрози миру, стабільності та безпеки Об’єднаної Європи та Вільного світу", – переконаний Порошенко.

Він також наголосив на збільшенні фінансово-економічної допомоги на повоєнну відбудову України (ініціатива створення так званого плану Маршалла 2.0).

Також Порошенко закликав прискорити надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС та почати передвступні переговори до кінця 2022 року.

"Ми дуже розраховуємо на сильну та непохитну підтримку нашої політичної сім’ї ЄНП у сміливих геополітичних рішеннях щодо членства України в ЄС", – резюмує Петро Порошенко.