5 танків, 1 артсистема, 21 одиниця броньованої техніки, 1 БТР та 3 безпілотника: українські Збройні сили продовжують відбивати атаки ворога на східному напрямку
Збройні сили України продовжують відбивати атаки російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, завдаючи їм значних втрат
Про це повідомляє урядова організація "Операція обʼєднаних сил".
За попередніми даними, на Сході України упродовж доби 27 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак російських окупантів.
Втрати ворога у результаті склали: 5 танків, одна артилерійська система, 21 одиниця броньованої техніки, одна бойова броньована машина, один автомобіль та одна зенітна установка.
Крім того, підрозділи ППО в небі підконтрольної Україні частини Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотника типу "Орлан-10".
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