English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини 5 танків, 1 артсистема, 21 одиниця броньованої техніки, 1 БТР та 3 безпілотника: українські Збройні сили продовжують відбивати атаки ворога на східному напрямку

5 танків, 1 артсистема, 21 одиниця броньованої техніки, 1 БТР та 3 безпілотника: українські Збройні сили продовжують відбивати атаки ворога на східному напрямку

27 квітня, 2022 середа
22:26
Новини ЗСУ

Збройні сили України продовжують відбивати атаки російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, завдаючи їм значних втрат

Про це повідомляє урядова організація "Операція обʼєднаних сил". 

За попередніми даними, на Сході України упродовж доби 27 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак російських окупантів.
Втрати ворога у результаті склали: 5 танків, одна артилерійська система, 21 одиниця броньованої техніки, одна бойова броньована машина, один автомобіль та одна зенітна установка. 
Крім того, підрозділи ППО в небі підконтрольної Україні частини Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотника типу "Орлан-10".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Путін
26 квітня, 2022 вiвторок
РФ зможе дати гарантії щодо безпеки України після вирішення питання Криму та Донбасу, - Путін
МЗС Китаю
26 квітня, 2022 вiвторок
Ніхто не хоче третьої світової, - МЗС Китаю відреагувало на слова Лаврова про ризик ядерної війни
Ізюм в руїнах
26 квітня, 2022 вiвторок
Ситуація на фронті є важкою. Дії окупантів на різних напрямках свідчать про черговий наступ, – військовий експерт
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.97
    Купівля 30.97
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.86
    Продаж 34.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
27 квітня
22:48
Укрзалізниця дизель-поїзд
Укрзалізниця оприлюднила напрямки курсування приміських поїздів на 28 квітня
22:44
Харків обстріл
Росія обстріляла Харків та область із артилерії, мінометів і РСЗВ: загинула 1 людина
22:40
Шмигаль
Військова, енергетична та продовольча безпека – три галузі, які будуть пріоритетними для уряду, - Шмигаль
22:38
Придністров'я солдат
Втягування Придністров'я у війну означатиме його кінець, - Подоляк
22:26
Еммануель Макрон
Макрона офіційно оголосили президентом Франції
22:21
НАТО
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО може зміцнити Європу - міністр оборони Естонії Калле Лаанет
22:18
Сергій Наєв
Зеленський нагородив командувача Об’єднаних сил званням Герой України
22:16
Денис Шмигаль
Шмигаль: в 2022 році через війну ВВП України може впасти на 30-50%
22:15
Голодомор
Федеральний сенат Бразилії визнав Голодомор геноцидом українського народу
22:08
Олег Ніколенко
Україна закликала Угорщину не вплутувати війну у контекст дискусії Будапешта з ЄС про верховенство права
21:54
наручники
У 2014-у зрадив, 2022-го повернувся з окупантами. Суд засудив до 14 років позбавлення волі за держзраду і дезертирство колишнього українського військового
21:53
Ізюмчанам вдалося знищити з десяток російських окупантів, - працівник міськради
21:37
Михайло Подоляк
Інтенсивність "демілітаризації" прикордонних районів РФ зростатиме, - Подоляк
21:37
Фонд "Повернись живим" зібрав близько 2 млрд грн за два місяці на допомогу українським військовим
21:27
Маріуполь
Дітей у школі змушують підписувати зошити: "Маріуполь, Ростовська область", - радник мера Маріуполя
21:20
Путін і Лукашенко як втілення занепаду
Війна в Україні - останній подих путінської епохи, - Forbes
21:06
Упродовж тижня у Тростянці задокументувано щонайменше 20 фактів катування мирних жителів окупантами, - ДБР
20:56
BASF
Хімічний гігант BASF все ж вирішив згорнути діяльність у Росії та Білорусі
20:56
Володимир Зеленський
Зеленський: Єврокомісія погодила прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт
20:54
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Цей бій буде іншим, - Усик заінтригував своїми планами на другий бій з Джошуа
20:41
Олексій Резніков
Рішення погоджені на базі Рамштайн призведуть до історичних змін, які у найближчі тижні-місяці будуть матеріалізовані, - Резніков
20:38
Парламент Білорусі дозволив використовувати бойову техніку проти мирного населення
20:34
У Росії оголосили про призначення "гауляйтерів" у Херсоні та області
20:34
Урсула фон дер Ляєн
Росія сама собі шкодить. Урсула фон дер Ляєн пообіцяла "негайну, єдину та координовану" відповідь на дії Газпрому
20:29
На Запоріжжі окупанти проводять перепис населення і шукають домівки українських силовиків, - Генштаб
20:26
Карім Бензема
Клуби, які хотіли заснувати Суперлігу, можуть дискваліфікувати з Ліги чемпіонів
20:26
Олексій Резніков
Резніков: нас чекає кілька надзвичайно важких тижнів
19:58
Оновлено
Мексика туризм
Росію виключили зі Всесвітньої туристичної організації
19:50
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув в Україну
19:48
Збірна України, хокей
Україна розтрощила Сербію на ЧС з хокею
19:34
Маріуполь
Окупанти планують провести у Маріуполі пропагандистський "престур" із лояльними Росії західними "журналістами", - розвідка
19:33
ПАРЄ
Допомогти Україні, тиснути на РФ і скликати міжнародний трибунал: ПАРЄ ухвалила резолюцію про наслідки російської агресії
19:31
Швейцарія
Вугілля, горілка та фінанси для держпідприємств. Швейцарія ввела нові санкції проти Росії та Білорусі
19:25
Дмитро Топалов
Наш стадіон мали реконструювати до 2025 року. Усе цвіло, а зараз усе просто знищили, - футболіст "Шахтаря", який грав в оренді за "Маріуполь"
19:04
Офіс генпрокурора
Просили Путіна визнати "Л/ДНР": ОГПУ оголосив голові та 418 депутатам держдуми РФ підозри у посяганні на територіальну цілісність України
18:44
Канада
Канада запровадила санкції проти 203 членів терористичних "Л/ДНР"
18:35
заборона ОПЗЖ
У Раді зареєстрували постанову про позбавлення мандатів Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного
18:19
Михайло Подоляк
"Планували швидке падіння ВВП?": Подоляк потролив Рахункову палату РФ, яка прогнозує "дуже складну ситуацію" в економіці
18:11
"Інтер" - "Ліверпуль", Ліга чемпіонів
"Ліверпуль" - "Вільярреал": букмекери назвали фаворита півфіналу Ліги чемпіонів
17:49
Херсонська область
РФ почала на Херсонщині агресивну інформаційно-психологічну операцію, щоб придушити спротив українців окупації, - Центр при РНБО
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV