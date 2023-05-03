5 травня на популярних стрімінгових платформах відбудеться прем'єра треку "Кохання сталь" у виконанні Марії Бурмаки
Пісня та відеокліп присвячено драматичній історії кохання та одруження захисників Азовсталі Валерії Каприленко, речниці полку "Азов", та воїна Андрія Суботіна, і, власне, 5 травня буде річниця з дня їхнього одруження
Українські військові Андрій Суботін та Валерія одружилися в підземеллях оточеної Азовсталі. Андрій зробив обручки з фольги, вони пообіцяли бути разом і в горі, і в радості. Вони були чоловіком і дружиною всього три дні, а потім Андрій загинув. Але любов була і залишається.
Марія Бурмака: "Це неймовірно щемка історія. Леся Шиденко та Григорій Попович написали пісню "Кохання сталь". І рідні захотіли, аби в ній звучав мій голос і моя душа. Мені було непросто адаптувати під себе мелодію і текст, я пропустила через себе історію, фактично, стала співавтором.
А пам’ять про Андрія залишиться у віках. Пам’ять про героя. 5 травня - річниця весілля Андрія і Валерії. Саме тому прем’єра пісні і відео заплановано в цей день. 7 травня 2022 року Андрія не стало. Всього три дні щастя було відміряно цим світлим людям, нашим українським героям. Їх подвиг завжди залишиться в наших серцях.
- Аранжування, запис та зведення - студія "Кофеїн".
- Звукорежисер Андрій Макаренко.
- Ідея та режисер відеокліпу - Станіслав Сукненко.
- Оператори - Тарас Василенко, Олександр Джантеміров, продюсер Вікторія Василенко.
Пісня стане саундтреком документального фільму "Азовсталь прихисток кохання" (режисер Станіслав Сукненко).
Трек буде доступний за посиланням.
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