$50 - за ліквідованого, $100 - за полоненого: нардеп від "СН" заявив про відкриття "полювання" на росіян у Рівненській області

Про це він написав у Facebook.



"Шановні рівняни та жителі області, наші чемні українці. Відкриваємо полювання на російських окупантів. Якщо на території Рівненської області знайдете окупанта, ліквідуйте його чи візьміть в полон", - заявив нардеп.



Він додав, що за кожного ліквідованого винагорода - 50$, за полоненого - 100$



"Планували більші винагороди але вони того не варті. Адресу склада для їх штабелювання повідомимо", - підсумував Соломчук і додав підпис: "Об’єднання чемних підприємців Рівненщини".

