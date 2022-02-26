$50 - за ліквідованого, $100 - за полоненого: нардеп від "СН" заявив про відкриття "полювання" на росіян у Рівненській області
Народний депутат від "Слуги Народу" Дмитро Соломчук заявив про винагороду за вбивство або затримання російських військових на території Рівненської області
Про це він написав у Facebook.
"Шановні рівняни та жителі області, наші чемні українці. Відкриваємо полювання на російських окупантів. Якщо на території Рівненської області знайдете окупанта, ліквідуйте його чи візьміть в полон", - заявив нардеп.
Він додав, що за кожного ліквідованого винагорода - 50$, за полоненого - 100$
"Планували більші винагороди але вони того не варті. Адресу склада для їх штабелювання повідомимо", - підсумував Соломчук і додав підпис: "Об’єднання чемних підприємців Рівненщини".
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