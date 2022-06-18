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57 рашистів і 18 одиниць техніки: ЗСУ відзвітували про успіхи за добу на південному фронті

18 червня, 2022 субота
02:07
війна з Росією Збройні Сили України

Збройними силами України, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами, виконано близько 120 вогневих завдань за добу. Також по противнику нанесено 2 авіаційні удари

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

Окупанти продовжують оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. 

"Наявними силами противник активних дій проводити не наважується, нових ударних угруповань не створює. Підступну тактику ракетних ударів продовжує використовувати, як засіб бойового і психологічного тиску і на сили оборони, і на мирних жителів.

Так, внаслідок ранкового ракетного удару крилатими ракетами повітряного базування по Миколаєву, коли рашисти поцілили у промисловий об’єкт, вщент розбили спортивний клуб та знову влучили просто у житловий район, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, трансформаторну підстанцію. 2 людини загинули, 20 поранено, серед них 2 дитини. Вдень ворог здійснив ще й артилерійський обстріл передмістя Миколаєва щонайменше 10-ма 152 мм снарядами. Суттєвих руйнувань та втрат серед населення нема", – йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Натомість ЗСУ, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику нанесено 2 авіаційні удари.

Підтверджено втрати ворога в кількості: 57 рашистів та 18 одиниць техніки, серед яких: танк Т-72, важка вогнеметна система ТОС-1 "Буратіно", гаубиця "Мста-Б", самохідна гармата "Гіацинт", 3 багатоцільових броньованих тягачі, 9 одиниць автомобільної і броньованої техніки. Також знищено черговий польовий склад боєприпасів. Решта втрат уточнюється.

Крім того, буксир "Спасатєль Васілій Бех" внаслідок ураження вигорів і затонув разом із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту. 

"Вороже корабельне угруповання з підводного човна, 2 ракетних кораблів та 3 ВДК продовжує блокування північно-західної частини Чорного моря і тримає загрози ракетного удару та десантної операції в стані ймовірності", – повідомили в ОК "Південь".

  • Нагадаємо, місцева влада просить жителів Херсонщини покинути область, щоб полегшити завдання ЗСУ.
  • У Херсоні окупанти заселятимуть у квартири українців співробітників ФСБ.

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