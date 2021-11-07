6 листопада на фронті: росіяни стріляли по українцям біля Зайцевого, а в Болотному задіяли бойовий БПЛА
Минулої доби, 6 листопада 2021 року, ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі була контрольованою українськими військовослужбовцями
При цьому інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зменшилась, наголошується в фронтовому зведенні станом на 11:00 неділі, 7 листопада, на яке посилається Еспресо.TV.
З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню:
поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї,
в районі населеного пункту Болотне окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначає пресслужба ООС.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - стверджується у повідомленні.
Впродовж поточної доби, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму вогню наразі не зафіксовано.
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