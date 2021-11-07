6 листопада на фронті: росіяни стріляли по українцям біля Зайцевого, а в Болотному задіяли бойовий БПЛА

При цьому інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зменшилась, наголошується в фронтовому зведенні станом на 11:00 неділі, 7 листопада, на яке посилається Еспресо.TV.



З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню:



поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї,



в районі населеного пункту Болотне окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.



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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначає пресслужба ООС.



На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - стверджується у повідомленні.



Впродовж поточної доби, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму вогню наразі не зафіксовано.





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