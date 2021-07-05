6 нардепів не були у Верховній Раді в червні: половина з них - від ОПЗЖ, - Комітет виборців України

Про це громадська організація повідомила у Facebook.

У червні відбулося 11 пленарних засідань парламенту. Усі з них відвідав лише 291 народний депутат з 450.

На жодному засіданні не були зареєстровані Віктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Столар (усі – ОПЗЖ), Степан Івахів (За майбутнє), Леся Василенко (Голос), Олесь Довгий (позафракційний).

"Офіційні причини відсутності народних депутатів не повідомляються, однак, ймовірно, що відсутність Козака може бути пов’язана з його переховуванням в Білорусі, а народної депутатки Василенко – із народженням дитини", – розповіли в КВУ.

На одному засіданні були зареєстровані Іван Калаур (Слуга народу) та Олександр Герега (За майбутнє). Лише на двох засіданнях були зареєстровані народні депутати Жан Беленюк (Слуга народу), Максим Єфімов (Довіра), Юрій Солод, Олександр Фельдман (обидва – ОПЗЖ). На трьох засіданнях реєструвалися ще два представники ОПЗЖ – Віталій Борт та Вадим Рабінович.

У КВУ додали, що дані наведено відповідно до зведеної електронної реєстрації.



