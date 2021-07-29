60 дітей та 41 медпрацівник: в Україні впродовж доби зафіксовано 846 нових заражень коронавірусом, померли 25 людей

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Упродовж доби 28 липня було зареєстровано ​846 нових випадків COVID-19 (в тому числі 60 дітей та 41 медпрацівник), 25 людей померли, 510 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 195 випадків;

Вінницька область - 41 випадок;

Волинська область - 1 випадок;

Дніпропетровська область - 34 випадки;

Донецька область - 66 випадків;

Житомирська область - 19 випадків;

Закарпатська область - 10 випадків;

Запорізька область - 56 випадків;

Івано-Франківська область - 8 випадків;

Київська область - 29 випадків;

Кіровоградська область - 10 випадків;

Луганська область - 22 випадки;

Львівська область - 28 випадків;

Миколаївська область - 22 випадки;

Одеська область - 56 випадків;

Полтавська область - 16 випадків;

Рівненська область - 15 випадків;

Сумська область - 39 випадків;

Тернопільська область - 4 випадки;

Харківська область - 70 випадків;

Херсонська область - 34 випадки;

Хмельницька область - 21 випадок;

Черкаська область - 16 випадків;

Чернівецька область - 16 випадків;

Чернігівська область - 18 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.