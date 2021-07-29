60 дітей та 41 медпрацівник: в Україні впродовж доби зафіксовано 846 нових заражень коронавірусом, померли 25 людей
Станом на ранок 29 липня в Україні зафіксовано 2 250 907 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 916 - летальні, 2 185 849 осіб одужали
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Упродовж доби 28 липня було зареєстровано 846 нових випадків COVID-19 (в тому числі 60 дітей та 41 медпрацівник), 25 людей померли, 510 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 195 випадків;
- Вінницька область - 41 випадок;
- Волинська область - 1 випадок;
- Дніпропетровська область - 34 випадки;
- Донецька область - 66 випадків;
- Житомирська область - 19 випадків;
- Закарпатська область - 10 випадків;
- Запорізька область - 56 випадків;
- Івано-Франківська область - 8 випадків;
- Київська область - 29 випадків;
- Кіровоградська область - 10 випадків;
- Луганська область - 22 випадки;
- Львівська область - 28 випадків;
- Миколаївська область - 22 випадки;
- Одеська область - 56 випадків;
- Полтавська область - 16 випадків;
- Рівненська область - 15 випадків;
- Сумська область - 39 випадків;
- Тернопільська область - 4 випадки;
- Харківська область - 70 випадків;
- Херсонська область - 34 випадки;
- Хмельницька область - 21 випадок;
- Черкаська область - 16 випадків;
- Чернівецька область - 16 випадків;
- Чернігівська область - 18 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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