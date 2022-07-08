Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз головною проблемою для виробників України є війна. Це вносить зміни в ланцюжки виробництва. Однак ще однією з проблем для українських виробників є низька ціна на продукцію. Оскільки затрати виросли, а продукцію подекуди купують у два рази дешевше. Відповідно зʼявляють сумніви в доцільності ведення аграрного бізнесу", - пояснив він.

Марчук додав, що ще однією проблемою для аграрного бізнесу є доступ до логістики, в контексті руху залізницею.

"60% українського експорту залізницею займає залізна руда, а зернові, коли всі говорять про голод, лише 21%. Щомісяця Україна експортує 2,5 млн тонн залізної руди, тоді як аграрної продукції лише 800 тис. тонн. До того ж цінова політика транспортування залізної руди на 15-17% дешевша, ніж для виробників аграрної продукції. З 29 червня ще піднялась тарифна політика залучення вагонів через аукціони. Це нагальні проблеми, з якими ми сьогодні живемо і їх потрібно вирішувати”, - розповів Марчук.

7 липня румунський міністр транспорту Сорін Гріндяну повідомив про завершення ремонту ділянки залізниці, через яку зокрема транспортуватимуть українське зерно

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