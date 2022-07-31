62 медалі: українці на Європейських університетських іграх здобули друге загальнокомандне місце

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Україну представили 230 студентів із 41 університету країни в 16 видах спорту. За результатами змагань українська студентська збірна виборола 62 медалі: 19 золотих, 25 срібних і 18 бронзових. Загалом наша країна посіла 2 місце за загальною кількістю медалей і 3 – за кількістю золотих", - написав Шкарлет.

Він привітав переможців і відзначив, що це надзвичайно високий результат.

"Студентство України вкотре показує, що є одним із найкращих серед країн Європи. Україна пишається вами – переможцями, призерами та учасниками Європейських університетських ігор. Щиро вітаю наших студентів, студенток, тренерів, ректорів і всіх причетних із успішним виступом на європейських змаганнях", - зазначив Шкарлет.

Українські студенти стали найкращими у кікбоксингу та дзюдо, тхеквондо і баскетболі 3x3, а також піднялися на п'єдестал пошани у бадмінтоні, водному поло, карате, футболі та футзалі. Відзначимо, що загалом Україна була представлена у 16 з 20 видів спорту.

Додамо, що змагання проходили з 16 по 30 липня у польському місті Лодзь.

Нагадаємо, закарпатець виборов "золото" на Чемпіонаті світу з греко-римської боротьби

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