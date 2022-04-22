"63 айфони було – забрали, вже нічого не вивезу": СБУ перехопила розмову про те, як ФСБ грабує окупантів-мародерів
ФСБ почала "кришувати" російських військових-мародерів. Вони забирають у російських військових награбовані в Україні товари, а натомість обіцяють не притягувати їх до кримінальної відповідальності
Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта.
"Я вже нічого не вивезу. 63 айфони було. 13-х, на 512 гігабайтів, Pro Max. Скільки б бабок було!" – розповідає окупант своїй дружині. "І куди ви поділи це все?" – зі здивуванням перепитує вона. "Фебси забрали! ФСБшники", – розчаровано відповідає окупант.
У СБУ зазначають, що після масового виходу західних брендів із ринку РФ ФСБ отримала нове стратегічне завдання з "імпортозаміщення".
"Що ж, потужна зміна функціоналу в ворожої спецслужби. Але нагадуємо мародерам з Лубянки, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки", – додають у повідомленні.
- Раніше в СБУ повідомляли, що дедалі більше російських окупантів усвідомлюють, що Україну їм завоювати не вдасться. Вони зневірилися у своїй місії "визволителів" і єдине, чого хочуть, – повернутися цілими додому.
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