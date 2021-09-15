7 років переховувався у РФ: на Луганщині затримали організатора псевдореферендуму про створення "ЛНР"
У Новопскові Луганської області під час спецоперації затримали організатора псевдореферендуму 2014 року
Про це повідомляє сайт СБУ.
За даними спецслужби, зловмисник очолював незаконну "виборчу комісію" в Новопсковському районі, брав активну участь в організації псевдореферендуму, контролював так званий "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до Луганська.
Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник втік до РФ, де 7 років переховувався від українських правоохоронців.
Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникові про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук.
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших причетних.
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