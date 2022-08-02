Про це повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на результати соціологічних досліджень фонду громадської думки.

"За межами Росії ніколи не були 69% росіян, ніколи не виїжджали до інших регіонів 30%, з'ясував Фонд громадської думки".

62% росіян заявили, що у них залишилися "хороші" враження про поїздку територією своєї країни. При цьому 33% опитаних заявили, що хотіли б з'їздити в подорож на Байкал, 28% - до окупованого Криму, 27% - до Санкт-Петербурга, 25% - до Сочі та Краснодарського краю, 24% - до Алтаю, 18% - до Карелії, 14% - Камчатку та Північний Кавказ.

За іншим дослідженням соціологів, третина росіян вірить, що Сонце обертається довкола Землі.

2 серпня очільник ГУР Буданов розповів про двійників Путіна.

П'яний тувинець стріляв у комбата, той послав "каральний" БТР: в армії окупантів почастішали етнічні конфлікти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb