Майже 70% росіян ніколи не бували за межами РФ
За результатами опитування російських соціологів, 69% їхніх співвітчизників ніколи не були за межами своєї країни
Про це повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на результати соціологічних досліджень фонду громадської думки.
"За межами Росії ніколи не були 69% росіян, ніколи не виїжджали до інших регіонів 30%, з'ясував Фонд громадської думки".
62% росіян заявили, що у них залишилися "хороші" враження про поїздку територією своєї країни. При цьому 33% опитаних заявили, що хотіли б з'їздити в подорож на Байкал, 28% - до окупованого Криму, 27% - до Санкт-Петербурга, 25% - до Сочі та Краснодарського краю, 24% - до Алтаю, 18% - до Карелії, 14% - Камчатку та Північний Кавказ.
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