П'яний тувинець стріляв у комбата, той послав "каральний" БТР: в армії окупантів почастішали етнічні конфлікти
Після зміцнення позицій ЗСУ в армії РФ почастішали конфлікти на етнічному ґрунті
Про це повідомляє СБУ з посиланням на дані перехоплення.
У перехопленій розмові окупант розповів, як п’яний тувинець із 55-ої бригади РФ відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону.
"Потерпілий" у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55 бригади для "показового приборкання" непокірних.
"Вони на БТРі приїхали, трьох затрьохсотили чи скільки там людей. Тих, що залишилися поставии на коліна і сказали: "Вибачайтесь, поки ми вас не розх... (повбивали)...", - розповів окупант.
- 1 серпня СБУ оприлюднила розмову, в якій окупанти висловили захоплення силою і безстрашністю української армії.
- 2 серпня СБУ в Миколаєві затримала агента, який здавав ворогу позиції ЗСУ та об’єкти критичної інфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.17
Купівля 39.17Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 41
- Актуальне
- Важливе