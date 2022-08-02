П'яний тувинець стріляв у комбата, той послав "каральний" БТР: в армії окупантів почастішали етнічні конфлікти

Про це повідомляє СБУ з посиланням на дані перехоплення.

У перехопленій розмові окупант розповів, як п’яний тувинець із 55-ої бригади РФ відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону.

"Потерпілий" у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55 бригади для "показового приборкання" непокірних.

"Вони на БТРі приїхали, трьох затрьохсотили чи скільки там людей. Тих, що залишилися поставии на коліна і сказали: "Вибачайтесь, поки ми вас не розх... (повбивали)...", - розповів окупант.

1 серпня СБУ оприлюднила розмову, в якій окупанти висловили захоплення силою і безстрашністю української армії.

2 серпня СБУ в Миколаєві затримала агента, який здавав ворогу позиції ЗСУ та об’єкти критичної інфраструктури.

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