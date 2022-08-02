Про це йдеться на сайті центру.

Згідно з результатами соцопитування, кожен третій росіянин — понад 35% - вірить, що Сонце обертається навколо Землі, а не навпаки.

Соціологи стверджують, цей показник зріс на 7 процентних пунктів, водночас лише 12% погодилися з тим, що оберт навколо Сонця Земля здійснює за один місяць (2007 р. – 14%; 2011 р. – 20%).

Також цікаві інші результати опитування:

7% росіян переконані, що радіоактивне молоко можна зробити безпечним, якщо його прокип'ятити.

Щоп'ятий росіянин, або 21% вірить у те, що первісні люди могли ходити поруч із динозаврами.

44% росіян, що продукти з ГМО можуть спричинити рак.

Росіяни з невисоким рівнем наукової грамотності переважно старшого віку. Відсоток росіян із середнім рівнем наукової грамотності вищий серед тих, що мають середню спеціальну освіту та старший за 45 років.

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