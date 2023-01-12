74% громадян Євросоюзу підтримують допомогу Україні з боку ЄС, - Євробарометр
Переважна більшість громадян ЄС підтримують подальшу підтримку України з боку Євросоюзу та санкції проти Росії
Про це свідчать результати останнього опитування Євробарометра, пише Politico.
На запитання, чи схвалюють вони позицію блоку щодо підтримки України, 74 відсотки відповіли "так", а третина сказали, що вони "рішуче" схвалюють.
Майже стільки ж, 73%, сказали, що вони згодні з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також з санкціями проти Росії.
Водночас дослідження демонструє значні розбіжності між країнами-членами ЄС. Підтримка України з боку ЄС користується більшою популярністю в скандинавських країнах, Нідерландах, Ірландії та Португалії, де її схвалюють понад 90 відсотків населення. З іншого боку, менше половини респондентів у Греції, Словаччині, Болгарії та на Кіпрі заявили, що схвалюють дії ЄС щодо України.
В рамках опитування, яке проводилося з 12 жовтня по 7 листопада, було опитано понад 26 тисяч осіб з усіх країн-членів ЄС.
Більшість людей підтримують дії ЄС, попри усвідомлення наслідків війни для їхнього повсякденного життя, при цьому майже дві третини опитаних вважають, що їхнє життя зміниться через війну в Україні.
Майже половина (46%) опитаних заявили, що на їхній рівень життя негативно вплинула пандемія COVID-19, а потім війна в Україні, яка спричинила різке зростання цін на енергоносії, що призвело до стрімкого зростання інфляції на всьому континенті.
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