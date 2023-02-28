Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Кадровик знайшов 14 охочих перевестися до нового навчального центру на базі бригади ТрО в тилу. За це просив 75 тисяч гривень. Одному з військових той передав список з пропозицією зібрати гроші.

Також ще одному військовослужбовцю за 180 тисяч гривень обіцяв сприяти у непритягненні до кримінальної та адміністративної відповідальності за правопорушення.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання понад 1 мільйона 200 тисяч гривень.

Під час обшуків вилучені списки бригади та проєкти ініціативних листів-погоджень на переведення військовослужбовців до навчального центру.

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Кадровику передбачається позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.