75 тис. грн за переведення в тиловий підрозділ: кадровика однієї з бригад ТрО затримали на хабарі
Начальника групи персоналу однієї з окремих бригад Сил територіальної оборони ЗСУ затримали на хабарі за переведення військовослужбовців з лінії фронту до тилових частин
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Кадровик знайшов 14 охочих перевестися до нового навчального центру на базі бригади ТрО в тилу. За це просив 75 тисяч гривень. Одному з військових той передав список з пропозицією зібрати гроші.
Також ще одному військовослужбовцю за 180 тисяч гривень обіцяв сприяти у непритягненні до кримінальної та адміністративної відповідальності за правопорушення.
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання понад 1 мільйона 200 тисяч гривень.
Під час обшуків вилучені списки бригади та проєкти ініціативних листів-погоджень на переведення військовослужбовців до навчального центру.
Фігуранту повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Кадровику передбачається позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
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