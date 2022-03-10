"779 км до вільного Києва": У Вільнюсі з’явилися нові дорожні знаки на підтримку України
У столиці Литви встановили нові дорожні знаки на підтримку України. На них зображено "послання" до українців та білорусів.
Про це повідомив мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс, передає Еспресо.TV.
"779 кілометрів до вільного Києва. 187 - до тимчасово окупованого Кремлем Мінська. Тепер у Вільнюсі новий дорожній знак. Сусіди-білоруси, будь ласка, прокидайтеся", - підписав він фото.
- Нагадаємо, раніше мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс звернувся до посольства Росії у Литві з рекомендацією змінити адресу на візитівках.
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