8 з 70. Напередодні Росія випустила рекордну кількість ракет, але спрацювала українська ППО, - The Insider
26 березня Росія витратила на обстріл території України близько $0,5 млрд
Про це повідомляє The Insider на основі даних своїх джерел, інформує Еспресо.TV
52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і щонайменше 18 з території Білорусі. Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн. прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики — до півмільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.
При цьому ППО України поставила рекорд із збитих цілей: із щонайменше 70 випущених Росією ракет долетіли лише вісім. Інші були знищені в небі. Росія робила обстріл у тому числі по території, що знаходиться в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того ж дня там перебував із візитом президент США Джо Байден.
- Нагадаємо, учора, 26 березня, відбулися два ракетні удари в межах Львова, попередньо – п'ятеро постраждалих.
- Також ввечері 26 березня російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі у місті Дубно.
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