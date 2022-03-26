Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає "Еспресо.Захід".



За попередніми даними, постраждали п’ять людей. Загроза ракетного удару все ще є, тому людей просять не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.



Приблизно о 18:10 Максим Козицький опублікував відео, в якому зазначив, що повертається з місця події:



"Якраз повертаюся з місція події. Усе під контролем, чекайте подальшорї інформації та зберігайте спокій. Повітряна тривога ще не відмінена", - сказав він.





Мер Львова Андрій Садовий згодом додав, що внаслідок обстрілу горить "один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.На місці працюють всі відповідні служби".