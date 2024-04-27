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Теракт у "Крокус Сіті холі": в Москві заарештували 12-го підозрюваного

27 квітня, 2024 субота
15:04
Світ Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

Один із московських судів на місяць арештував дванадцятого підозрюваного в справі про теракт у концертному залі "Крокус Сіті хол"

Про це інформує російське пропагандистське видання РИА Новости. 

Йдеться про 21-річного уродженця та громадянина Таджикистану, який неофіційно працював у РФ. Його затримали 11 квітня за адміністративною статтею про дрібне хуліганство.

Втім, зараз слідство заявляє, що він нібито забезпечував співучасників у теракті засобами зв'язку й грошима для оплати рахунків. Його арештували до 22 травня. 

Теракт у "Крокус Сіті холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину, внаслідок якої загинули 145 осіб. ФСБ затримала понад 10 підозрюваних, серед них – четверо таджиків.

Більш ніж за два тижні до теракту уряд США попереджав російських чиновників, що цей ТРЦ є потенційною мішенню терористів.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. Представник ГУР Андрій Юсов назвав цю заяву абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Увечері 23 березня президент України Володимир Зеленський уперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби РФ звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол".

10 квітня слідчий комітет РФ заявив, що до теракту в "Крокус Сіті холі" нібито причетна українська нафтогазова компанія Burisma Holdings.

Теги:
Кримінал
Росія
теракт
ісламісти
Москва
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