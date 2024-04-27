РФ влучила FPV-дроном у вантажний автомобіль біля Вовчанська: важко поранено водія
У суботу, 27 квітня, російська окупаційна армія атакувала FPV-дроном вантажний автомобіль біля Вовчанська на Харківщині. Унаслідок цього важко поранений водій
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що це сталося близько 13:00 неподалік від Вовчанська.
"Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан - важкий", - йдеться у повідомленні.
- Того ж дня російські війська завдали удару по приватних будинках Вовчанська Харківської області. У результаті обстрілу загинув місцевий житель.
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