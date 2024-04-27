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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти зранку атакували Вовчанськ: під завалами будинку загинув чоловік

27 квітня, 2024 субота
11:23
Війна з Росією Обстріл Вовчанська 27 квітня

Уранці суботи, 27 квітня, російські війська завдали удару по приватних будинках Вовчанська Харківської області. У результаті обстрілу загинув місцевий житель

Про це повідомляє ДСНС.

"Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Вовчанська 27 квітня

Фото: ДСНС

Зазначається, що з-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка.

Як стало відомо, ним виявився місцевий житель 1956 року народження.

Обстріл Вовчанська 27 квітня

Фото: ДСНС

  • Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях та лікарню у Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 3 людини.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
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