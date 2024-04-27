Окупанти зранку атакували Вовчанськ: під завалами будинку загинув чоловік

Про це повідомляє ДСНС.

"Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Зазначається, що з-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка.

Як стало відомо, ним виявився місцевий житель 1956 року народження.

Фото: ДСНС