Окупанти зранку атакували Вовчанськ: під завалами будинку загинув чоловік
Уранці суботи, 27 квітня, російські війська завдали удару по приватних будинках Вовчанська Харківської області. У результаті обстрілу загинув місцевий житель
Про це повідомляє ДСНС.
"Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ", - йдеться в повідомленні.
Фото: ДСНС
Зазначається, що з-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка.
Як стало відомо, ним виявився місцевий житель 1956 року народження.
Фото: ДСНС
- Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях та лікарню у Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 3 людини.
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