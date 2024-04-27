Треба формувати спільний бойовий кулак: Безсмертний про Глобальний саміт миру у Швейцарії

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Станом на даний час Китай наполягає, що на зустрічі у Швейцарії має бути Російська Федерація. Це означає, що представника Китаю, станом на сьогодні, не буде під час Саміту миру. Щодо цього Глобального саміту миру, на мою думку, максимально від нього можна очікувати якийсь узгоджений текст тими, хто там буде. Але треба розуміти: якщо Китаю не буде, то не буде цілого ряду держав так званого Глобального Півдня. Я думаю, це впливатиме тільки на статистику, не більше і не менше, бо достатньо буде просто, даруйте за сленг, залізобетонного союзу тих, хто відданий ідеї демократії, хто відданий ідеї цивілізованого світу та його майбутнього", - зазначив Роман Безсмертний.

За його словами, можна знову попасти у ситуацію, в яку попали з тим же Будапештським меморандумом в особі Китаю, тобто приєднатися-приєдналися. І навіть у 2011 році Китай письмово підтвердив ці гарантії, була підписана двостороння угода про підтвердження реальних гарантій. Але це не заважає зараз Китаю сказати: А ми власне до ситуації ніякого відношення не маємо, ми її не створювали.

"Очевидно, що тут все необхідно дуже ретельно зважувати та розуміти, наскільки та які можуть бути варіанти подій. Як на мене, то розуміючи, що ситуація розвивається не шляхом спадання загострення, а наростання загострення, то тут, як каже класична система, треба цементувати оце ядро, зміцнювати його і переходити не просто до слів і текстів, а до того, щоб це ядро об'єднувати, формувати спільний бойовий кулак, формувати штаб. Принаймні у Женеві, якщо стане зрозуміло, що Китаю там не буде, також так званих країн Глобального Півдня, то власне треба одразу переходити до того, щоб цементуватись і вести розмову - куди далі", - резюмував дипломат.