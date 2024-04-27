На прикордонні Чернігівщини росіяни обстріляли пожежну частину
27 квітня внаслідок російського обстрілу на прикордонні Чернігівщини пошкоджено приміщення пожежної частини
Про це повідомляє обласна поліція.
"Російська армія продовжує здійснювати обстріли мирного населення прикордоння. Під ударом опинилася пожежна частина в одному з сіл Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу люди не постраждали.
Поліція Новгород-Сіверського району документує наслідки ворожої атаки. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Фото: facebook Поліція Чернігівської області
- Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях та лікарню у Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 3 людини.
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