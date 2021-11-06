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86 шкіл Дніпра повертаються до нормальної роботи

6 листопада, 2021 субота
08:49
Коронавірус місто Дніпро

У понеділок, 8 листопада 2021 року, низка шкіл та гімназій міста Дніпро повертаються до звичайного режиму роботи, тобто в очній формі

Таке рішення прийняв Департамент гуманітарної політики міської ради Дніпра, передає Еспресо.TV.

До звичайного режиму роботи повертаються школи №№ 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94 , 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, та гімназія №3, інформує місцевий портал Наше місто.

Решта дитячих навчальних закладів й надалі надаватиме свої послуги у віддаленому режимі.

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Для повернення в шкіл очний режим у тих регіонах, де найвища кількість заражених COVID-19, а місто Дніпро та Дніпропетровська область, нагадаємо, тримають у цьому першість, 100% шкільного персоналу мають пройти повне щеплення двома антикоронавірусними вакцинами.


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