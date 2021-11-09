Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією 9 листопада на фронті: окупанти обстріляли околиці двох населених пунктів, втрат із боку української армії немає

9 листопада на фронті: окупанти обстріляли околиці двох населених пунктів, втрат із боку української армії немає

9 листопада, 2021 вiвторок
18:49
війна з Росією ООС

З початку доби 9 листопада станом на 18:00 російські військові в зоні Операції об'єднаних сил два рази відкривали вогонь

Про це повідомляє штаб ООС.

Обстріл зі стрілецької зброї окупанти здійснили поблизу Опитного.

Біля Новоолександрівки застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Втрат серед українських військових немає.

Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь, дотримуючись правил Мінських домовленостей.

  • Нагадаємо, Місія ОБСЄ зафіксувала в окремих районах Донецької та Луганської областей російські реактивні систем залпового вогню "Град-К".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Новини
Операція об'єднаних сил
окупанти
обстріли
ООС
Читайте також:
Арешт Саакашвілі
8 листопада, 2021 понедiлок
Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером
Телеведуча Лідія Таран
8 листопада, 2021 понедiлок
Телеведуча Лідія Таран потрапила у ДТП
Автор Сергій Висоцький
8 листопада, 2021 понедiлок
Сергій Висоцький: Путін розпочав міграційну війну проти Європи
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.02
    Купівля 26.02
    Продаж 26.25
  • EUR
    Купівля 30.03
    Продаж 30.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
9 листопада
19:33
У Києві автомобіль таксі врізався у 6 машин
19:03
Білл Бернс
CNN: Директора ЦРУ відправили до Москви, щоб застерегти Росію не накопичувати війська поблизу України
19:01
У Португалії роботодавцям заборонили турбувати працівників у позаробочий час
18:59
Олександр Абраменко
Я краще ризикну перехворіти, ніж піду на щеплення, - олімпійський чемпіон з України пояснив, чому він проти вакцинації
18:46
Арешт Саакашвілі
Саакашвілі побили перед перевезенням до тюремної лікарні, - Денісова
18:28
Хаві і Лапорта
Хаві провів перше тренування в "Барселоні". Відео
18:16
ЄС частково скасував спрощений візовий режим для білоруських чиновників
18:00
лікарня
Реанімаційні ліжка лікарень Івано-Франківська на 100% зайняті COVID-хворими
17:58
вакцина
У столиці повний курс щеплення від COVID-19 пройшли майже 46% киян
17:51
"Зоря" - ЦСКА
Бельгійський клуб може відібрати у "Зорі" лідера команди
17:42
Оновлено
У Польщі двоє українців загинули в ДТП, ще двоє госпіталізовані
17:29
вибори в Україні
ЦВК встановила результати довиборів на Херсонщині та Черкащині
17:16
НАЗК
НАЗК просить Зеленського ветувати зміни до закону про політичні партії та відправити його на доопрацювання
17:04
Cергій Кострійчук
ЦВК визнала Кострійчука нардепом від "Слуги Народу" замість Верещук
17:01
Нідерланди передали українським прикордонникам антиковідну допомогу на понад 22 млн грн
16:43
Дольберг
У зірки Євро-2020 діагностували невиліковну хворобу
16:42
Зеленський
Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків, більшість не хоче його другого терміну, - "Социс"
16:38
Інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9% рік до року, - Держстат
16:33
В Україні зупинили видобуток урану, щоб приватизувати стратегічну галузь - розслідування
16:33
Ірина Верещук
Верещук назвала завдання у ТКГ, які їй дав Зеленський
16:18
Telegram
Повідомити про "закладку" чи наркокур'єра: поліція створила телеграм-бот DrugHunters для боротьби з поширенням наркотиків
16:14
Укрзалізниця
До 2024 року Укрзалізниця отримає 10 тис. нових вагонів, - Мінінфраструктури
16:11
Ярослав Підгора-Гвяздовський здійснить паломництво до Іспанії
"Ключі від пекла і від раю": український сценарист здійснить паломництво до Іспанії – слідами свого героя
16:04
біткоін
Криптовалюта Bitcoin досягнула історичного максимуму: тепер вона коштує $68,513
15:59
Уле-Гуннар Сульшер
Легендарний захисник закликав тренера МЮ піти у відставку
15:55
підозра
Вбивства активістів Майдану: дев'ятьом експосадовцям часів Януковича оголосили підозри
15:44
Мігранти з Білорусі
Мігранти з Білорусі - спроба Лукашенка змусити Євросоюз не запроваджувати нові санкції, - білоруський політик Губаревич
15:27
Олександр Абраменко
Не все так однозначно: Олімпійський чемпіон з України відмовився називати Росію агресором
15:15
Наживо
Роман Безсмертний
"Путін готується до знищення України". Роман Безсмертний у стрімі із Сергієм Руденком
15:03
Володимир Талашко
Актор Талашко, звинувачений у сексуальних домаганнях, звільнився з університету Карпенка-Карого
14:57
В Україні відбулися перші електронні аукціони з продажу землі: які результати
14:57
Наталка Діденко
"Сонце світить, та не гріє": синоптик Наталка Діденко попередила про морози в Україні
14:43
мігрант кордон
На польсько-білоруському кордоні перебувають близько чотирьох тисяч мігрантів, - польські спецслужби
14:39
карантин
Черкащина переходить до "червоної" зони з 12 листопада
14:36
окупанти на Донбасі
Російські офіцери на окупованому Донбасі привласнюють зарплати військових, - розвідка
14:25
Денис Берінчик
Промоутер Усика розповів, хто принесе Україні наступний чемпіонський титул
14:20
На Донеччині затримали посадовців: привласнювали пенсії жителів ОРДЛО
14:09
Вкусити ЗЕ. Як Аваков та Разумков оголосили полювання за електоратом Півдня та Сходу
14:02
коронавірус
На Львівщині виявили 33 випадки мутованого штаму "Дельта+"
13:58
НБУ
НБУ зобов'язав небанківські фінустанови розкривати клієнтам інформацію про свою діяльність
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV