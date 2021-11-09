9 листопада на фронті: окупанти обстріляли околиці двох населених пунктів, втрат із боку української армії немає
З початку доби 9 листопада станом на 18:00 російські військові в зоні Операції об'єднаних сил два рази відкривали вогонь
Про це повідомляє штаб ООС.
Обстріл зі стрілецької зброї окупанти здійснили поблизу Опитного.
Біля Новоолександрівки застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Втрат серед українських військових немає.
Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь, дотримуючись правил Мінських домовленостей.
- Нагадаємо, Місія ОБСЄ зафіксувала в окремих районах Донецької та Луганської областей російські реактивні систем залпового вогню "Град-К".
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