Версія. Путін сам влаштував підрив мосту, аби спровокувати людей з Криму тікати до Ростова через Маріуполь, утворивши з них живий щит, що значно ускладнить просування української армії на південному напрямку.

Бо якщо він пішов на екологічну катастрофу з підривом Каховської ГЕС тільки заради того, щоб наші не атакували з боку правобережної Херсонщини, то що для нього якісь люди в машинах у +40 кілька діб без води та їжі й під обстрілами української армії?

Кажуть, уже зараз корок 25 км. А це ж іще врахуйте, що буде автомобільний рух їм назустріч – тих зухвалих відчайдухів, що таки захочуть заїхати до Криму, попри всі попередження і небезпеки (не забуваймо, з ким маємо до діла), аби нас*ати в бахчисарайський фонтан, бо в Сочах, Ґєлєнджику та Анапі він уже все давно обіс*ав.

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І все це, звісно, в симфонії з рухом російської військової техніки й озброєного людського контингенту, вошивого, побитого, зголоднілого і давно нє відєвшеґо таких юних свєжих тєл у стоящіх кілометрами машинах – бєрі-нє-хачу... Гарасмент, сцени сексуального насильства, постійний подих смерті й привиди минулих воєн на тлі безпросвітного сповзання в морок і страх на трасі Джанкой-Ростов-на-Дону через Маріуполь.

Одне слово, якби я був американським продюсером, то неодмінно б зняв фільм, узявши за основу сьогоднішній ісход із Криму з усіма захопливими елементами сюжету. А зняти цей фільм можна між Світловодськом і Чигирином – на нашій землі, де ще 90 років тому батьки їли своїх дітей. І так, звісно, це мав би бути горрор-мюзикл. Назва напрошується сама – "Липень для Путіна". Мел Брукс, до речі, досі живий.

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Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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