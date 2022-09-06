English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Аби не стати заручниками РФ": у Зеленського застерегли кримчан від евакуації маршрутами окупантів

"Аби не стати заручниками РФ": у Зеленського застерегли кримчан від евакуації маршрутами окупантів

6 вересня, 2022 вiвторок
07:42
війна з Росією Таміла Ташева

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева попередила жителів півострова про небезпеку в разі евакуації запропонованими Росією маршрутами

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми не рекомендуємо нашим громадянам в умовах деокупації користуватися "евакуацією" від окупантів, аби не стати заручниками РФ у війні проти України чи щитом для російських військ у місцях їхнього скупчення чи місцях важливих військових комунікацій ворога", - сказала Ташева.

Представниця президента в АР Крим наголосила на неминучості деокупації півострова і попередила, що українські громадяни мають бути до неї готові.

"Ми не говоримо, що це буде завтра, за тиждень або за місяць, однак це буде і до цього треба готуватися - як фізично, так і морально. Ухвалити важливі для себе рішення про те, як діяти під час деокупації. Зібрати необхідні речі та документи. Спланувати маршрути переміщення та транспорт, якщо буде така необхідність", - сказала Ташева.

Також постпреда президента в АР Крим зазначила, що державні органи України планують невдовзі опублікувати рекомендації щодо евакуації з півострова.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Крим
окуповані території
Читайте також:
Віталій Портников
4 вересня, 2022 неділя
Зупинити Росію може тільки можливість обміну ядерними ударами стратегічного характеру, - Портников
Борис Джонсон
5 вересня, 2022 понедiлок
Джонсон відреагував на обрання Трасс новою прем'єркою Британії
Джон Салліван
5 вересня, 2022 понедiлок
Клімкін пояснив, про що сигналізує синхронне звільнення послів США та ЄС у Росії
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.31
  • EUR
    Купівля 39.12
    Продаж 40.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 вересня
09:02
знищена ворожа техніка
РФ втратила в Україні понад 50 тис. окупантів за час повномасштабного вторгнення, - Генштаб ЗСУ
08:28
Ракета
Окупанти запустили ракети по Кривому Рогу
08:21
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
У Мелітополі росіяни розміщують війська у закладах освіти, щоб використовувати дітей, як живий щит, - боєць Легіону Свободи Денисов
08:15
Бахмут, російський обстріл
На Донеччині російські окупанти за добу поранили 4 мирних жителі
08:09
Естонія
Відправляла гроші на дрони росіянам: в Естонії жінку оштрафували за підтримку армії РФ
08:08
Ексклюзив
ЗСУ намагаються перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку, - боєць ТрО Єгор Фірсов
08:07
Микола Княжицький
Остап Бендер, апельсини в бочках і Держзв'язку
08:02
Стали горою: шахтарі заступилися за свого директора і не пускають нового
07:12
Канада продовжить обговорення з союзниками візових обмежень для росіян, - голова парламентського комітету закордонних справ Ехсассі
06:45
Ліз Трасс
Україна вже готується приймати прем'єрку Британії Ліз Трасс у Києві, - Пристайко
05:59
Північний потік газ
Після 24 лютого Росія заробила на продажі енергоносіїв майже €160 млрд, - дослідження CREA
05:37
знищена техніка окупантів
Міноборони РФ планує створити ще два бронетанкові заводи, один з них у прикордонні з Україною
05:14
Серіал "Володар перснів"
Новий серіал "Володар перснів" став найпопулярнішим фільмом за всю історію Amazon
04:50
Авіакатастрофа літака власника компанії Quick Air
У приватному літаку, який впав у Балтійське море, загинув власник компанії аеротаксі Quick Air з сім'єю
04:26
Джо Байден
Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму
04:02
радбез ООН
Цього тижня Радбез ООН двічі збиратиметься через ситуацію в України
03:38
вертоліт Алігатор
Впродовж доби знищено близько 90 окупантів, 4 склади боєприпасів, десятки одиниць бронетехніки та вертоліт, - ОК "Південь"
03:14
Байрактари для України
Три "байрактари", на які збирав кошти фонд Притули, уже надійшли в Україну
02:49
Оновлено
Харків
Вночі ворог двічі обстрілював Харків. Загинула жінка
02:25
Рамзан Кадиров
"Йду на рекорд": Кадиров передумав залишати пост очільник Чечні
02:01
Портрет Путіна з воєнних фото
Судити Путіна будуть в Україні, українською мовою, просто і швидко, - експрокурор у справі Мілошевича
01:37
Українська ППО
Над Миколаївщиною українські сили ППО збили дві російські ракети
01:13
Сумщина
Впродовж доби Росія обстрілювала Сумщину понад 40 разів
00:49
НАБУ
У G7 висловили стурбованість законопроєктом, який може зірвати конкурс на голову НАБУ
00:43
Дональд Трамп
Суд у США постановив призначити незалежного експерта у справі Трампа
00:28
Мурат Байбатур
Захід хоче поквитатися з Москвою. Однопартієць Ердогана зустрівся з делегацією путінської партії "Единая Россия"
00:21
Рафаель Маріано Гроссі
МАГАТЕ 6 вересня прозвітує про свою місію на Запорізьку АЕС
00:09
Ракетний обстріл
У Кривому Розі прогриміли вибухи, — голова облради
2022, понедiлок
5 вересня
23:53
Урсула фон дер Ляєн
Цього тижня ЄС надасть Україні €5 млрд, - Урсула фон дер Ляєн
23:42
nord stream 1 Північний потік газ
Системний дефект турбін Siemens. Росія знайшла винних у припиненні постачань газу до Європи.
23:26
Резніков і Брінк
Резніков обговорив з амбасадоркою США підготовку до чергової зустрічі в рамках "Рамштайну"
22:55
Україна вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС, - Верещук
22:39
Петро Порошенко
"Це наш "ленд-ліз". Порошенко з волонтерами за пів року спрямував на допомогу ЗСУ $46 млн
22:35
Зеленський
Вдруге Запорізька станція опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську пропаганду, - Зеленський
22:28
Зеленський дає інтерв'ю ABC News
Україна наступає не тільки на Херсонщині, - Зеленський в інтерв'ю ABC News
22:08
Винищувачі НАТО
НАТО 7 разів підіймав у небо винищувачі над Балтикою, реагуючи на провокації росіян
21:59
Росія щодня продукує нові фейки
Нова порція фейків з Росії: США виготовляють озброєння для "обстрілів" Донбасу, а обов'язок РФ - "допомогти" мирним жителям
21:58
Урсула фон дер Ляєн
"Путін програє. Європа візьме гору": Урсула фон дер Ляєн розповіла, як у ЄС долатимуть енергетичну кризу
21:52
Нагорода для UMG
Universal Music Group першою у світі отримала "Нагороду миру від України"
21:40
пожежа на нафтобазі
Увечері окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV