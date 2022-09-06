"Аби не стати заручниками РФ": у Зеленського застерегли кримчан від евакуації маршрутами окупантів
Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева попередила жителів півострова про небезпеку в разі евакуації запропонованими Росією маршрутами
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Ми не рекомендуємо нашим громадянам в умовах деокупації користуватися "евакуацією" від окупантів, аби не стати заручниками РФ у війні проти України чи щитом для російських військ у місцях їхнього скупчення чи місцях важливих військових комунікацій ворога", - сказала Ташева.
Представниця президента в АР Крим наголосила на неминучості деокупації півострова і попередила, що українські громадяни мають бути до неї готові.
"Ми не говоримо, що це буде завтра, за тиждень або за місяць, однак це буде і до цього треба готуватися - як фізично, так і морально. Ухвалити важливі для себе рішення про те, як діяти під час деокупації. Зібрати необхідні речі та документи. Спланувати маршрути переміщення та транспорт, якщо буде така необхідність", - сказала Ташева.
Також постпреда президента в АР Крим зазначила, що державні органи України планують невдовзі опублікувати рекомендації щодо евакуації з півострова.
- Раніше Укрзалізниця запустила програму евакуації громадян України, які живуть у Криму.
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