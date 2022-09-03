Про це повідомив голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, голова УК провів інспекцію вокзалів Запоріжжя та Кривогу Рогу, які стануть опорними для евакуації жителів Криму.

"Останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них... Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси", - пише Камишін.

Як зазначає Укрзалізниця у телеграмі, потяги курсуватимуть із Запоріжжя:

до Києва о 18:58

до Львова о 10:15, 15:30, 19:08

до Івано-Франківська о 21:34

до Ужгорода о 15:03

З Кривого Рогу:

до Києва о 20:25

до Львова о 15:35

З Одеси:

до Києва о 21:01

до Рахова о 14:54

до Ужгорода о 15:54

до Львова о 20:45

Також очільник УЗ наголосив, що проїзд евакуаційними потягами безплатний, у дорозі пропонується гаряче харчування, безкоштовна медична допомога, "підйомні" від Укрпошти, та турбота українських залізничників.

31 серпня Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан з проханням повідомляти про "найпопулярніші" місця "оксамитового сезону".

31 серпня розвідка повідомила, що Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками.

Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.

У тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське сьогодні, 31 серпня, з 6 ранку горіла російська нафтобаза.

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