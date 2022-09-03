"Хлопки в Крыму? Спасай семью!" Укрзалізниця пропонує безкоштовну евакуацію з Кримського півострова
Укрзалізниця запускає безплатні евакуаційні потяги для українських громадян з тимчасово окупованого Криму
Про це повідомив голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, голова УК провів інспекцію вокзалів Запоріжжя та Кривогу Рогу, які стануть опорними для евакуації жителів Криму.
"Останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них... Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси", - пише Камишін.
Як зазначає Укрзалізниця у телеграмі, потяги курсуватимуть із Запоріжжя:
- до Києва о 18:58
- до Львова о 10:15, 15:30, 19:08
- до Івано-Франківська о 21:34
- до Ужгорода о 15:03
З Кривого Рогу:
- до Києва о 20:25
- до Львова о 15:35
З Одеси:
- до Києва о 21:01
- до Рахова о 14:54
- до Ужгорода о 15:54
- до Львова о 20:45
Також очільник УЗ наголосив, що проїзд евакуаційними потягами безплатний, у дорозі пропонується гаряче харчування, безкоштовна медична допомога, "підйомні" від Укрпошти, та турбота українських залізничників.
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