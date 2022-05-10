Аби приховати втрати на війні, ворог записує вбитих до списку "безвісти зниклих", – перехоплені розмови

Перехоплення відповідної розмови окупантів оприлюднила СБУ у телеграм.

З розмови випливає, що тіла вбитих російських військових складають на імпровізованих звалищах.

"Это свалка, высотой в человеческий рост, говорит, что их тысячи. Вот они их туда сбрасывают. Им же проще сделать, что "пропал без вести"… Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле - не поле, полигон - не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают… там тысячами привозят", - каже в розмові окупант.

Російський загарбник розповідає, що знає випадок, коли людина заплатила охороні за те, щоб відшукати на такому звалищі біля Донецька свого родича. Охорона звалища постійно заробляє значні гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.

"Батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба. Чи, може, зробити усе можливе, щоб вони взагалі не йшли на цю війну?" – коментує СБУ.

Нагадаємо, російський військовий у телефонній розмові розповів, що окупанти на Херсонщині зловживають алкоголем, а потім стріляють та ріжуть одне одного.

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