Про це написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у статті для Київського безпекового форуму.

"Відбудова України вже почалася і вона потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки. Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком вирахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого на даний час майна сягнуть понад 400 млрд дол. США у найближчому десятилітті", - написала Фельдгузен.

За словами посадовиці, забезпечення житлом людей, котрі втратили все через терор Росії, підтримка антикорупційних реформ та децентралізації не відіб’ють російську агресію, а танки відіб’ють. Однак, одне є невіддільним від іншого.

"Україна не лише повинна перемогти у цій війні, але також і здобути мир, який, як ми сподіваємось, настане дуже скоро", - повідомила посол.