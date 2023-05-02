Аби відбудувати Україну знадобиться $400 млрд у найближчі 10 років, - посол Німеччини
Відновлення пошкодженого майна українців потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки. Відбудова почалася уже і протягом найближчого десятиліття Україні знадобиться щонайменше $400 млрд
Про це написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у статті для Київського безпекового форуму.
"Відбудова України вже почалася і вона потребуватиме значних коштів у рамках міжнародної підтримки. Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком вирахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого на даний час майна сягнуть понад 400 млрд дол. США у найближчому десятилітті", - написала Фельдгузен.
За словами посадовиці, забезпечення житлом людей, котрі втратили все через терор Росії, підтримка антикорупційних реформ та децентралізації не відіб’ють російську агресію, а танки відіб’ють. Однак, одне є невіддільним від іншого.
"Україна не лише повинна перемогти у цій війні, але також і здобути мир, який, як ми сподіваємось, настане дуже скоро", - повідомила посол.
- Уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, зокрема виділять 1 млрд євро на відбудову країни.
- На конференції з відбудови в Римі Україну представили понад 150 компаній. Вони змогли зустрітися напряму з італійськими бізнесменами та обговорити можливості співпраці на багатьох напрямках і навіть укласти деякі контракти.
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