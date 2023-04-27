На конференції з відбудови в Римі Україну представили понад 150 компаній

Про результати конференції розповів президент Торгово-промислової палати (ТПП) України Геннадій Чижиков, пише Укрінформ.

За його словами, в Римі 26 квітня понад 150 українських компаній зібралися, аби обговорити можливості співпраці під час війни.

"Не тільки послухали надихаючі спічі, не тільки розповіли про те, що нас турбує, але й познайомилися: у кожної компанії по 5-7 бізнес-переговорів, дехто навіть підписав бізнес-контракти", - зазначив очільник ТПП.

Він нагадав, що високий рівень заходу запропонувала під час візиту в Україну прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. У Римі пролунало звернення Президента України Володимира Зеленського, в пленарному засіданні взяли участь провідні міністри, бізнес-асоціації. Окрім пленарного відбулися тематичні засідання, присвячені інфраструктурі та логістиці, фармацевтиці та медицині, питанням, пов’язаним з розвитком промисловості, ІТ тощо.

"Італійцям був посланий меседж: куди треба йти, з ким і як треба працювати; що Україна відкрита, що не треба чекати закінчення війни, а починати рухатися вперед у напрямку відновлення України", - сказав він.

Чижиков назвав дуже надихаючим, що італійці теж вірять у перемогу України та в те, що перемога буде на умовах нашої країни.