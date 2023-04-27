На конференції з відбудови в Римі Україну представили понад 150 компаній
Представники понад 150 українських компаній змогли зустрітися напряму з італійськими бізнесменами та обговорити можливості співпраці на багатьох напрямках і навіть укласти деякі контракти
Про результати конференції розповів президент Торгово-промислової палати (ТПП) України Геннадій Чижиков, пише Укрінформ.
За його словами, в Римі 26 квітня понад 150 українських компаній зібралися, аби обговорити можливості співпраці під час війни.
"Не тільки послухали надихаючі спічі, не тільки розповіли про те, що нас турбує, але й познайомилися: у кожної компанії по 5-7 бізнес-переговорів, дехто навіть підписав бізнес-контракти", - зазначив очільник ТПП.
Він нагадав, що високий рівень заходу запропонувала під час візиту в Україну прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. У Римі пролунало звернення Президента України Володимира Зеленського, в пленарному засіданні взяли участь провідні міністри, бізнес-асоціації. Окрім пленарного відбулися тематичні засідання, присвячені інфраструктурі та логістиці, фармацевтиці та медицині, питанням, пов’язаним з розвитком промисловості, ІТ тощо.
"Італійцям був посланий меседж: куди треба йти, з ким і як треба працювати; що Україна відкрита, що не треба чекати закінчення війни, а починати рухатися вперед у напрямку відновлення України", - сказав він.
Чижиков назвав дуже надихаючим, що італійці теж вірять у перемогу України та в те, що перемога буде на умовах нашої країни.
- Нагадаємо, 26 квітня у Римі проходила двостороння конференція щодо відбудови України, участь у ній беруть у тому числі Денис Шмигаль та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, а також інші члени уряду обох країн та представники міжнародних фінансових установ. Перед присутніми виступив президент України Володимир Зеленський.
- Президент Італії Серджо Матарелла в рамках зустрічі зі Шмигалем висловився за якнайшвидше приєднання України до Євросоюзу.
- Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні у середу на зустрічі зі Шмигалем у Римі заявила, що Італія допомагатиме Україні якнайшвидше виконати критерії, необхідні для повноцінного членства в ЄС і прискорення процесу початку перемовин про вступ. Також Київ очікує 1 млрд євро від італійського агентства SACE.
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