Про це повідомляє Офіс президента.

"Цього року маємо зробити все по максимуму, щоб підготувати наймасштабніший економічний проєкт нашого часу у Європі – проєкт відбудови України. Це колосальне завдання! Європа не бачила таких руйнувань, які в Україну принесла Росія, ще з часів Другої світової війни. Але саме після Другої світової війни Європа побачила, що дає справжня відбудова. Яке зростання приносить. Ми зараз напередодні не менших можливостей", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що у світі є попит на нові стандарти безпеки і наголосив, що Україна творить такі стандарти. Зеленський також навів п'ять прикладів того, як Україна розв'язує складні завдання.

Енергетика

"Росія розпочала справжню енергоагресію проти Європи. Провокувала цінову кризу і збідніння мільйонів родин через зростання рахунків, що шокує. Намагалася завадити фізичному постачанню палива у Європу. Била ракетами та іранськими дронами по нашій енергетиці, щоб українці залишилися без електрики й тепла взимку. Європа вистояла. Ми з вами гідно відповіли на цей виклик. І маємо тепер зробити все, щоб у ворога не було й теоретичної можливості зламати нашу енергетику", - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що відповіддю є "зелена" трансформація енергетики та своєрідна децентралізація виробництва

"Що більше виробників – "зелених" виробників енергії, – то стійкіша система. Що більше джерел постачання, то надійніше забезпечується кожне місто, кожна громада й кожна родина. Плюс Італія є одним із лідерів у створенні «розумних» мереж (smart grids). Тому я запрошую ваші компанії разом розвивати українські мережі. І, будь ласка, не забувайте, що в найближчій перспективі українські мережі будуть мережами Євросоюзу", - сказав Зеленський.

Власне будівництво

"Українці ніколи не здадуть своєї країни ворогу й ніколи не полишать своєї землі. Хоч сотні наших сіл і десятки міст спалені ударами російської артилерії та авіації, українці здатні повернути їх до життя. Не у звичці нашого народу – залишати на своїй землі рани, що не загоїлися. Ми маємо колосальну потребу у відбудові тисяч будинків, сотень шкіл, лікарень, транспортної, виробничої інфраструктури. Причому на новій безпековій основі, яка має стати типовою для інших країн, для міст у тих країнах, де люди в хороші часи можуть і не задумуватися про безпеку. Але розуміють, що гарантії потрібні", - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що має на увазі сховища, де за потреби змогли б укриватися цивільні.

"Щоб кожен батько був спокійним за свою дитину у школі – бо там є сховище, безпечне місце, яке гарантує захист. Щоб кожна мати знала: у її громаді, у її місті безпекова інфраструктура влаштована так, що будь-який терорист – чи держава, як Росія, чи якась терористична організація – точно програє наявній системі безпеки. Запрошую ваші компанії планувати, проєктувати й будувати разом із нами таке безпечне майбутнє для нас та всіх, хто захоче імпортувати аналогічний рівень безпеки до себе", - сказав Зеленський.

Технології

"Повномасштабна російська агресія не зламала українські фінанси, банківську систему, цифрові сервіси, до яких звикли наші люди. Ми зберегли в країні звʼязок і все те, без чого не уявити сучасного життя. Ба більше, ми залучили наших айтівців до кіберзахисту держави та економіки. Ми побудували кібероборону країни. Ми продовжуємо розвивати державний сервіс "Дія", який надає доступ до державних послуг через смартфон або портал. До того ж партнери у Європі вже беруть нашу "Дію" для свого цифрового розвитку", - сказав Зеленський.

Президент додав, що в Україні набирає обертів оборонна промисловість.

"Ми зацікавлені в локалізації в Україні виробництва такої військової техніки, яку ми отримуємо від партнерів. Ми будуємо нові виробництва власної зброї та боєприпасів. Ми створюємо такі нові інструменти захисту, як флот морських дронів, як широкий спектр безпілотників для нашого фронту. Впевнений: вашим компаніям є що додати до цих історій українського успіху", - сказав Зеленський.

Глобальні ринки

"Світ уже зрозумів, який потенціал має аграрний сектор нашої країни. Україна здатна гарантувати глобальну продовольчу стабільність. Постачання з України дає їжу на столи мільйонів родин у різних країнах, зокрема Африки, Азії. Від Алжиру до Ефіопії, від Лівану до Ємену. Без нашого постачання у деяких країнах запанував би хаос. А це означає – були б нові хвилі міграції, зокрема й у Європу", - сказав Зеленський.

Президент також заявив, що Україна має найбільший у Європі потенціал для «зеленої» металургії та назвав переробку завданням номер один.

"Від залізної руди до літію та інших максимально затребуваних світом ресурсів – усе це – Україна. Від природного газу до титану... Ми можемо дати – і дамо! – все це глобальним ринкам. Багато в чому зможемо замістити компанії з Росії – тих, хто обрав роботу на війну, а не на глобальний розвиток. Але завдання номер один – це переробка. А отже, це нові підприємства. А отже, це нова логістика й модернізація транспорту. А отже, це нові інвестиції. А отже, це прибутки. І я впевнений, що й ваших компаній також", - сказав Зеленський.

Фармацевтика й реабілітація

"Є суто економічний факт: Україна – це величезний ринок та нетто-імпортер фармацевтичних товарів. Вже одне це означає, що локалізація виробництва в Україні дає очевидну вигоду. Але війна додала ще й інший рівень цій галузі. Йдеться про людей, які потребують реабілітації після поранень. Про тих, чиє життя отруєне посттравматичним та іншими розладами. Про тих, хто пройшов російський полон і окупацію, де немає й найпростішої медичної допомоги. Закінчити війну – це, зокрема, вгамувати біль, що був пережитий на війні, принесений із війни, повʼязаний із війною. Очевидно, що ми будемо працювати над цим в Україні – і разом із найкращими представниками світу", - сказав Зеленський.

Президент назвав успішним досвід України щодо захисту державності та людей в умовах агресії РФ і заявив, що цей досвід масштабується на інші країни.

"Україна бачить, у чому ключовий безпековий попит. Україна має унікальний досвід захисту держави й людей в умовах агресії та всіх можливих проявів терору. Немає такого зла, яке б Росія не намагалася зробити проти українців і від якого нам не довелось би оборонятися. Наш досвід захисту – успішній та масштабується на життя інших народів, інших країн. Логічно, що наш досвід стане частиною нового безпекового фундаменту світу. Запрошую вас, Італіє, будувати нову безпеку разом із нами! Запрошую ваші бізнеси, ваші інвестиції, ваш досвід уже зараз приходити в Україну", - підсумував Зеленський.