Зеленський обговорив оборонну співпрацю з прем'єркою Італії Мелоні

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Подякував за проведену конференцію з відновлення України та за її особисте лідерство у неослабній підтримці українського народу. Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи", - написав Зеленський.