Зеленський обговорив оборонну співпрацю з прем'єркою Італії Мелоні
У середу, 26 квітня, президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Подякував за проведену конференцію з відновлення України та за її особисте лідерство у неослабній підтримці українського народу. Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи", - написав Зеленський.
- Раніше повідомлялося, що з Мелоні обговорив відновлення України прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Президент України в цей день також поговорив телефоном із лідером КНР Сі Цзіньпіном. За словами Зеленського, йшлося зокрема про встановлення справедливого та сталого миру для України.
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