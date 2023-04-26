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Головна Економіка Шмигаль обговорив відновлення України з прем'єркою Італії Мелоні: Київ очікує 1 млрд євро від агентства SACE

Шмигаль обговорив відновлення України з прем'єркою Італії Мелоні: Київ очікує 1 млрд євро від агентства SACE

26 квітня, 2023 середа
16:58
Економіка

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та його італійська колега Джорджа Мелоні зустрілися в Римі, за результатами Київ очікує 1 млрд євро від агентства SACE для відновлення України

Про це прем'єр-міністр повідомив у телеграмі.

"Україна розраховує на активну участь Італії у відновленні. Наголосив на цьому під час зустрічі з Прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні. Зокрема, очікуємо від італійського агентства SACE підтримку в розмірі 1 млрд євро, яка допоможе відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей", - написав він.

Прем'єр також закликав сприяти конфіскації російських активів та ствердив, що очікується посилення санкційного тиску на Росію у сфері нафти, ядерній галузі, вихід бізнесу з російського ринку.

"Серед іншого, обговорили інтеграцію до ЄС і НАТО та імплементацію Формули миру Президента Володимира Зеленського. Наголосив на необхідності активних дій з боку Італії та інших партнерів для визволення з російського полону цивільних українців, в тому числі дітей", - додав Денис Шмигаль.

  • У вівторок, 25 квітня, Кабінет Міністрів України створив Міжвідомчу робочу групу, яка контролюватиме виділення грошей для ліквідації наслідків війни.
Суспільство
Світ
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Італія
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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