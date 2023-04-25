У Кабміні обіцяють, що кожен зможе відстежити, куди йдуть кошти в межах програми відновлення
У вівторок, 25 квітня, Кабінет Міністрів України створив Міжвідомчу робочу групу, яка контролюватиме виділення грошей для ліквідації наслідків війни
Про це інформує прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні ухвалили постанову про створення Міжвідомчої робочої групи, яка розглядатиме питання виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії", - написав прем'єр-міністр України.
Повідомляється, що саме через цей Фонд уряд виділяє кошти на основні проєкти з відновлення країни.
Створена комісія розглядатиме ініціативи, які подають відповідальні відомства.
Очолить Міжвідомчу робочу групу віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.
"Важливим елементом її роботи стане те, що інформація про всі проєкти буде опублікована та відкрита. Кожен українець зможе подивитися, на що витрачаються кошти в межах програми відновлення", - додав Шмигаль.
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