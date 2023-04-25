Про це інформує прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалили постанову про створення Міжвідомчої робочої групи, яка розглядатиме питання виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії", - написав прем'єр-міністр України.

Повідомляється, що саме через цей Фонд уряд виділяє кошти на основні проєкти з відновлення країни.

Створена комісія розглядатиме ініціативи, які подають відповідальні відомства.

Очолить Міжвідомчу робочу групу віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

"Важливим елементом її роботи стане те, що інформація про всі проєкти буде опублікована та відкрита. Кожен українець зможе подивитися, на що витрачаються кошти в межах програми відновлення", - додав Шмигаль.