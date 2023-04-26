Президент Італії підтримав якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу
Італійський президент Серджіо Маттарелла під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем заявив, що підтримує приєднання України до Євросоюзу в найкоротші терміни
Про це інформує Ansa з посиланням на президента.
"Італія висловлює своє рішуче переконання у приєднанні України до Європейського Союзу в найкоротші терміни, і ми цінуємо відданість її уряду шляху реформ, які здійснюються з дотриманням параметрів, які я підтверджую", – каже президент Італії.
Маттарелла зауважує, що Італія підтримуватиме Україну "у всіх сферах і до тих пір, поки це необхідно". Також необхідно досягти справедливого миру з повагою до територіальної цілісності нашої країни.
"Захист незалежності, свободи та територіальної цілісності України є фундаментальною цінністю для всіх країн світу, які вірять у свободу народів і особистості. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, який поважає цілісність України", – додав очільник Італії.
Крім того, під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Маттарелла обговорював ядерну безпеку та реконструкцію країни.
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