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Аби заощадити, громада на Полтавщині опалюватиме лікарню дровами

18 вересня, 2021 субота
13:47
Суспільство

В Опішнянській громаді на Полтавщині вирішили зекономити на опаленні у місцевій лікарні – переходять на опалення дровами

Для цього закупили дров'яний котел та нову сухожарову шафу. Про це розповів голова Опішнянської громади Микола Різник, передає Еспресо.TV.

Таке рішення у громаді прийняли через значне здорожчання газу.
 
"Перехід на альтернативні види палива  дасть змогу заощадити кошти. Купили котел за 160 тисяч гривень. Його вартість зможемо завдяки економії на опаленні повернути за місяць. Тому що ми порахували: використання 12 тисяч кубів газу на місяць, якщо ціна 25 грн за куб (на сьогоднішній день ціна 31 грн для комунальних закладів на тендері) виходить 300 тисяч гривень економії на місяць", - цитує голову громади полтавське видання Коло.

Дрова доставлятиме комунальне підприємство, яке має відповідний вид діяльності. 


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Полтавська область
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опалення
новини Полтавщини
опалення дровами
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