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Абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть дистанційно вступити до українських вишів

28 січня, 2023 субота
18:05
Суспільство ЗНО

У 2023 році випускники шкіл на тимчасово окупованих територіях зможуть дистанційно вступити до вищих навчальних закладів

Про це інформує Міністерство реінтеграції України.

Зазначають, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть вступити до вишів України без складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Утім процедура вступу все ще перебуває на стадії опрацювання і її оприлюднять пізніше.

Наразі відомо, що абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти упродовж трьох місяців після вступу до вишу. Також наголошують, що всі пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій будуть збережені. Навесні детальніше повідомлять по їхнє застосування.

  • Станом на грудень 2022 року в Україну повернулися з-за кордону понад 100 тис. школярів, проте там ще залишається приблизно 516 тис. Також 95 тис. дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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