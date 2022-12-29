Про це в Медіацентрі розповів перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

"За межами України у країнах ЄС та по світу перебуває приблизно 516 тисяч дітей шкільного віку. Цей показник коливався під 620 тисяч. Ми радіємо тому, що вже понад 100 тисяч дітей повернулися до України, до української національної освітньої системи. На тимчасово окупованих територіях наразі перебуває приблизно 95 тисяч учнів", – сказав Вітренко.

Крім того, після повернення з-за кордону школярам перезарахують всі предмети, крім української мови, літератури та історії.

"У багатьох країнах ЄС відвідування школи є обов’язковим. Але для того, щоб ці діти не втрачали зв'язок з українською школою, з українською національною системою освіти, ми рекомендуємо відвідувати онлайн свою школу або будь-яку іншу за заявою батьків та опікунів. Ми рекомендуємо відвідувати заняття з української мови, української літератури та історії України. Ці предмети не вивчаються, і коли наші діти повернуться, ми не зможемо їх автоматично перезарахувати. Усі інші предмети будуть автоматично перезараховано", — додав Вітренко.

МОН рекомендує дітям шкільного віку відвідувати онлайн-уроки щонайменше з трьох навчальних предметів: історії, українська мова та література.

Нагадаємо, 17 листопада Інститут вивчення війни інформував, що у Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей.

20 листопада голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у Мирненській громаді Херсонщини військові РФ уривалися до осель, де живуть школярі: вони хотіли з‘ясувати, чи не навчаються діти в українських школах онлайн.

За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни та їхні поплічники шукають дітей, які вчаться в українських школах онлайн: у них перевіряють смартфони, а батькам погрожують.

16 грудня Центр національного спротиву повідомив, що напередодні російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 23 грудня відомо про 13 613 українських дітей, яких вивезли на територію РФ.

Станом на ранок 29 грудня унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло​ 450 дітей та ще 871 - отримала поранення різного ступеня тяжкості.