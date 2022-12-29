Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

"Більше ніж 1318 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 29 грудня 2022 року офіційне число загиблих - 450. Зросла кількість поранених - 871", - пише пресслужба.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 428, Харківщині - 268, Київщині - 117, Миколаївщині - 81, а також Запорізькій області - 80, Херсонській - 77, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

Учора, 28 грудня, внаслідок обстрілу РФ села Кізомис Херсонської області поранення отримали двоє дітей віком 10 та 14 років. І в селі Бугаївка Харківської області на російській міні підірвався 7-річний хлопчик. Внаслідок чого отримав травматичну ампутацію кінцівки.

Ці дані не остаточні, адже тривають бойові дії, а частина території тимчасово окупована.

Пресслужба радить платформу "Діти війни", на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ.

Крім того, через обстріли рашистів пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 337 - зруйновано повністю.

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