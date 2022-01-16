Аблязов пояснив, чому повстання у Казахстані не мало лідерів

Таке пояснення казахстанський політик, ексміністр енергетики РК, а нині голова партії "Демократичний вибір Казахстану" політемігрант Мухтар Аблязов навів у програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.



"Я поясню. Річ у тім, що ви виходите з класичного розуміння, як було в Україні, як було на Заході, коли існують партії. Я добре знаю ситуацію в країні. От уявіть, мер міста Києва Омельченко, коли була Помаранчева революція, стояв на площі. У нас мер навіть якби просто підняв слухавку телефону і щось подібне комусь сказав, то через годину його заарештували б", - зазначив Аблязов.



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За його словами, в авторитарній державі якихось інших лідерів, крім влади, "не може бути".



"Коли люди виходять із порожнім білим плакатом на несанкціонований пікет і їх заарештовують, то людина навіть не встигає стати лідером. Їх там шукати марно. Лідери перебувають або за ґратами, або за кордоном. Ось ми перебуваємо за кордоном. Тому в нас координаційний штаб у Києві", - наголосив Мухтар Аблязов.



Повний текст великої розмови Антіна Борковського, Наталі Балюк, Миколи Савельєва та Олега Синютки з Мухтартом Аблязовим читайте тут.

Сам він, нагадаємо, має статус політичного біженця у Франції й мешкає з родиною у Парижі.